3大飲料品牌掀聯名風潮 限時折扣、贈禮一次看

夏季飲料紛紛換裝、或換新風味登場，為了爭取消費者目光，「聯名」與「代言」勢不可少。其中，「雪碧」邀請全能天王周湯豪擔任品牌大使，並為品牌量身打造主題曲《Cloud 9》；「bonaqua 怡漾」強調環保再生、攜手日本人氣插畫家NORITAKE推出聯名旅行包款，「純喫茶」則聯名OK超商推出新鮮現調風味。

今夏雪碧及雪碧無糖的瓶身都印上周湯豪，即日起至8月31日，購買「雪碧」系列產品、參加集點活動，還有機會得到雪碧與周湯豪個人品牌《祝你好命》的聯名酷爽好禮，將限量潮流單品帶回家。

為提升資源再利用率，各大品牌選用綠色包裝材質已是全球永續趨勢，「bonaqua怡漾」去年以業界首創單瓶販售的無標籤鹼性水打入瓶裝水市場，今年更領先業界將瓶身全面改成100%優質食品級再生酯粒（rPET），實踐「瓶到瓶」的永續循環。此外，響應國內外旅遊熱潮，今夏品牌再度攜手日本人氣插畫家NORITAKE推出「作伙永續收納包」及「永續綠行拉桿包」，即日起至7月25日，購買bonaqua 怡漾無標籤鹼性水588、888毫升任兩件或是1,500毫升一件，簡訊編碼「BQ+發票後8碼」回傳至83811，即可參加抽獎，有機會獲得限量聯名包款。