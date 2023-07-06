全家週末優惠又來了！冰棒、飲品買1送1 霜淇淋限時9元加購

對抗高溫、迎戰指考，全家便利商店化身應援補充站，幫所有考生補足能量，將於7月7日新推出的威德運動補給飲料，幫助考生快速補充體內能量，7月12日起同商品加10元多1件。另外考生熬夜K書必備的咖啡也不能少，全家即日起只要加10元就可在Let's Café中加入1份義式濃縮。本週末限時3天的康康五活動也瞄準消暑需求，除了有廣受大小朋友都喜愛的紅豆粉粿牛奶冰棒、夏天不可或缺的FMC古早味紅茶、經典酷繽沙等皆享買1送1優惠外，從7月8日起限時5天，只要到全家領取包裹，即贈Fami!ce霜淇淋9元加購優惠券。

天氣太熱在家網購最方便，7月8日至7月12日，以及7月19日至7月23日全家推出取件優惠活動，凡於活動期間到「全家」完成包裹取件，即可獲得Fami!ce全家霜淇淋特價9元優惠券(數量有限，單筆交易最多贈5張)，想嚐鮮最新推出「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」霜淇淋的民眾別錯過。

全家週末康康五這次則推出深受大小朋友喜愛的義美紅豆粉粿牛奶冰棒，還有消暑爽口的Let’s Café冰椪柑氣泡美式，另外FMC古早味紅茶、生活泡沫綠茶、經典黑炫酷繽沙(牛奶/拿鐵)等皆享有買1送1優惠。喜歡Häagen-Dazs的朋友則別錯過即日起至7月9日，指定129元迷你杯、雪糕系列享買3送2、買5送4優惠，多達21種品項可以選擇，趁熱一定要先囤起來。