第2杯75折、學生折30！辻利茶舗漂浮飲品、抹茶冰登場

添加茶的甜點，一直獲得許多民眾的喜愛。日本百年抹茶「辻利茶舗」今夏推出抹茶漂浮飲品、抹茶刨冰等消暑品項，還有第2杯75折、學生現省30元等促銷優惠。至於主打茶甜點的「貓茶町」，全新進駐微風台北車站，不僅提供多樣茶甜點禮盒，消費指定商品再送「貓茶町經典霜淇淋」。

來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，今年夏天再度推出「抹茶漂浮系列」，並且升級添加手作抹茶珍珠，包括有「辻利京珠漂浮」、「京町焙茶京珠漂浮」、「大分柚蜜京珠漂浮」等品項，每杯180元。除此之外，還有結合抹茶珍珠、抹茶霜淇淋、抹茶刨冰的「辻利京珠抹茶山」新登場，每杯170元。

本次新品自即日起於辻利茶舗遠百信義A13實體門市獨家販售。檔期期間每週末凡購買夏季限定商品，可享「第2杯飲品75折」優惠。另外學生憑學生證，可享夏季限定商品現折30元優惠。

來自貓空，主打茶甜點的「貓茶町」，正式進駐微風台北車站。店內推出茶曲奇餅乾、鐵旺酥、包種茶奶油酥餅等多款經典商品。另外考量搭車民眾的伴手禮需求，也將6款禮盒縮小為「隨行禮品包」，包括有鐵旺酥、鐵觀音蛋捲、包種茶奶油酥餅、鐵觀音麵、台灣茶牛軋糖、阿薩姆紅茶方塊酥等選擇，每份100～190元。