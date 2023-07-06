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女團aespa隊長Karina、金獎影后黛安基頓都來捧場THOM BROWNE首場高訂大秀

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女團aespa隊長Karina現身THOM BROWNE首場高級訂製服大秀。圖／摘自facebook
女團aespa隊長Karina現身THOM BROWNE首場高級訂製服大秀。圖／摘自facebook

他的設計總是充滿天馬行空的創意、怪誕又誇張的輪廓線條，不過THOM BROWNE首場高訂大秀卻還帶有一絲詩意，展現出有別於美籍設計師的實用取向，在細節處理上更為精緻。高級訂製服不是Thom Browne的美國夢，而是在品牌成立20年後，再次對於時裝、對於繁複手工、對於傳統文化底蘊的再次省思。

為了這一場高級訂製服系列發表，Thom Browne罕見地放棄了原本應該在巴黎時裝周期間登場的男裝秀。也因為是品牌首次高訂大秀，萬眾矚目，吸引了包括女團aespa隊長Karina、金獎影后黛安基頓和郭采潔、南韓男星劉台午等人，來看Thom Browne怎麼說屬於他的故事。灰色是THOM BROWNE招牌色彩，貫穿整個系列多達50個造型，且與發表會所在地「巴黎歌劇院」的巴洛克風格的室內，形成強烈對比。鐘型輪廓是這場高訂大秀的主軸，從帽飾到外套、褲款、裙裝都能看到相似線條，讓人視覺立刻被凝聚，也呼應了THOM BROWNE設定的主題「旅人故事」。伸展台上搬演著身著手工訂製灰色羊毛西裝的獨行旅客漫步走進車站。兩位行李員穿著聳肩西裝外套及百褶裙緊隨其後，協助運送著她的絲質邊框荔枝紋小牛皮行李箱及手提袋們。

設計總是充滿天馬行空的創意、怪誕又誇張的輪廓線條，不過THOM BROWNE首場高訂大秀卻還帶有一絲詩意。圖／Club 21提供
設計總是充滿天馬行空的創意、怪誕又誇張的輪廓線條，不過THOM BROWNE首場高訂大秀卻還帶有一絲詩意。圖／Club 21提供

乘客穿著飾有水生動植物、燈塔、繩索及船錨的帆布外套與精裁西服；查票員則是以灰色及金色絲線手工繡製的粗花呢長版風衣出現，裝飾著超大尺寸的衣領和肩章，並繡以鯨魚、海龜、貝殼等海洋生物。最終火車形象化成覆蓋著透明珠飾，並擁有超長拖曳裙襬的透明白色洋裝。系列中出現了象徵性的元素，行李是包袱，象徵人生；鈴鐺是鐘聲，代表過程和醒悟；新娘則是喜悅，象徵自由、解脫。設計師Thom Browne在秀後解釋「希望人們了解我所做的事情，自剪裁、概念想法開始，然後說了一個這二十年來的故事」。

GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服，重新詮釋了象徵愛情的玫瑰花，濃郁的紅色與立體花朵裝飾成為這季最主要的特點。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服，重新詮釋了象徵愛情的玫瑰花，濃郁的紅色與立體花朵裝飾成為這季最主要的特點。圖／GIORGIO ARMANI提供

與THOM BROWNE的灰色調截然不同，GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服，重新詮釋了象徵愛情的玫瑰花。於是，濃郁的紅色與立體花朵裝飾成為這季最主要的特點；上述的設計，以不同形式現身，刺繡和亮片或是抓皺的禮服上，都能看到玫瑰花的蹤影。絲瓜領西裝外套，更結合了東方元素，傳遞出性感、迷人卻又神秘的特質，形塑出恣意散發魅力的女性樣貌。服裝展現的纖細長型輪廓，仍是Giorgio Armani先生的摯愛，搭配帶有光澤或漆光效果玫瑰表面，並融入黑色和亮金色蓓蕾線條浮凸質感的面料，藉以訴諸其經典的浪漫主義。

郭采潔捧場THOM BROWNE首場高級訂製服大秀。圖／摘自facebook
郭采潔捧場THOM BROWNE首場高級訂製服大秀。圖／摘自facebook

金獎影后黛安基頓（右）捧場THOM BROWNE首場高級訂製服大秀。圖／摘自facebook
金獎影后黛安基頓（右）捧場THOM BROWNE首場高級訂製服大秀。圖／摘自facebook

女團aespa隊長Karina現身THOM BROWNE首場高級訂製服大秀。圖／摘自facebook
女團aespa隊長Karina現身THOM BROWNE首場高級訂製服大秀。圖／摘自facebook

Thom Browne在高訂大秀後解釋「希望人們了解我所做的事情，自剪裁、概念想法開始，然後說了一個這二十年來的故事」。圖／Club 21提供
Thom Browne在高訂大秀後解釋「希望人們了解我所做的事情，自剪裁、概念想法開始，然後說了一個這二十年來的故事」。圖／Club 21提供

THOM BROWNE首場高訂大秀選在巴黎歌劇院登場。圖／Club 21提供
THOM BROWNE首場高訂大秀選在巴黎歌劇院登場。圖／Club 21提供

包包上印有鄉村小鎮、停泊在海濱的帆船等圖案，都是THOM BROWNE高訂大秀主題故事啟發。圖／Club 21提供
包包上印有鄉村小鎮、停泊在海濱的帆船等圖案，都是THOM BROWNE高訂大秀主題故事啟發。圖／Club 21提供

THOM BROWNE高訂大秀主題述說了「旅人故事」，因此延伸出鄉村小鎮、停泊在海濱的帆船等圖案。圖／Club 21提供
THOM BROWNE高訂大秀主題述說了「旅人故事」，因此延伸出鄉村小鎮、停泊在海濱的帆船等圖案。圖／Club 21提供

鐘型輪廓是THOM BROWNE高訂大秀的主軸，從帽飾到外套、褲款、裙裝都能看到相似線條，讓人視覺立刻被凝聚。圖／Club 21提供
鐘型輪廓是THOM BROWNE高訂大秀的主軸，從帽飾到外套、褲款、裙裝都能看到相似線條，讓人視覺立刻被凝聚。圖／Club 21提供

THOM BROWNE高訂系列，設計師把火車形象化成覆蓋著透明珠飾，並擁有超長拖曳裙襬的透明白色洋裝。圖／Club 21提供
THOM BROWNE高訂系列，設計師把火車形象化成覆蓋著透明珠飾，並擁有超長拖曳裙襬的透明白色洋裝。圖／Club 21提供

THOM BROWNE高訂系列，能看到灰色及金色絲線手工繡製的粗花呢長版風衣的查票員形象，裝飾著超大尺寸的衣領和肩章，並繡以鯨魚、海龜、貝殼等海洋生物。圖／Club 21提供
THOM BROWNE高訂系列，能看到灰色及金色絲線手工繡製的粗花呢長版風衣的查票員形象，裝飾著超大尺寸的衣領和肩章，並繡以鯨魚、海龜、貝殼等海洋生物。圖／Club 21提供

GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服中的絲瓜領西裝外套，更結合了東方元素，傳遞出性感、迷人卻又神秘的特質，形塑出恣意散發魅力的女性樣貌。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服中的絲瓜領西裝外套，更結合了東方元素，傳遞出性感、迷人卻又神秘的特質，形塑出恣意散發魅力的女性樣貌。圖／GIORGIO ARMANI提供

玫瑰花的輪廓成為浮凸質感面料，並被運用在GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服系列的禮服設計。圖／GIORGIO ARMANI提供
玫瑰花的輪廓成為浮凸質感面料，並被運用在GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服系列的禮服設計。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服系列，能看到結合東、西方元素，像是立體玫瑰花點綴於腰間，搭配裙擺的櫻花圖騰。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI PRIVÉ秋冬高級訂製服系列，能看到結合東、西方元素，像是立體玫瑰花點綴於腰間，搭配裙擺的櫻花圖騰。圖／GIORGIO ARMANI提供

西裝 郭采潔 Armani

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