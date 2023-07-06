免飛日本排隊！OKmart攜手東京飯糰名店「淺草宿六」推雙口味飯糰 內餡增量50%

經典的日式飯糰不用複雜餡料就讓人回味無窮！OKmart宣布與東京最古老飯糰店「おにぎり淺草宿六」跨國合作，打造業界首創跨國鮮食計畫，首波推出「山海」雙口味「豚味噌飯糰」與「鹽鮭飯糰」，特別選用日本產越光米，海苔也特別挑選無調味海苔呈現食材原味，餡料還增量50%，以海苔、米飯、餡料美味金三角，原汁原味復刻職人美味。雙口味即日起於OKmart全台900間門市開賣，嘗鮮價49元。

創立於1954年的淺草宿六是東京最古老飯糰店，目前料理長為第三代三浦洋介先生，承襲60年的好味道，店內堅持手工捏製，最滿足的是顧客品嚐現做飯糰的笑容，將手握的溫度傳遞給喜歡米食的顧客。不僅是許多旅客到東京必嚐鮮的排隊飯糰名店，更曾於2019年獲得米其林必比登推薦。