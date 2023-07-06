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免飛日本排隊！OKmart攜手東京飯糰名店「淺草宿六」推雙口味飯糰 內餡增量50%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
山海雙口味即日起於OKmart全台900間門市開賣，嘗鮮價49元。記者黃筱晴／攝影
山海雙口味即日起於OKmart全台900間門市開賣，嘗鮮價49元。記者黃筱晴／攝影

經典的日式飯糰不用複雜餡料就讓人回味無窮！OKmart宣布與東京最古老飯糰店「おにぎり淺草宿六」跨國合作，打造業界首創跨國鮮食計畫，首波推出「山海」雙口味「豚味噌飯糰」與「鹽鮭飯糰」，特別選用日本產越光米，海苔也特別挑選無調味海苔呈現食材原味，餡料還增量50%，以海苔、米飯、餡料美味金三角，原汁原味復刻職人美味。雙口味即日起於OKmart全台900間門市開賣，嘗鮮價49元。

創立於1954年的淺草宿六是東京最古老飯糰店，目前料理長為第三代三浦洋介先生，承襲60年的好味道，店內堅持手工捏製，最滿足的是顧客品嚐現做飯糰的笑容，將手握的溫度傳遞給喜歡米食的顧客。不僅是許多旅客到東京必嚐鮮的排隊飯糰名店，更曾於2019年獲得米其林必比登推薦。

發表會上三浦洋介先生親自抵台專業指導，以職人精神面對每一顆飯糰，此次與OKmart鮮食團隊特別選用日本真空原裝的新潟產越光米，飯糰用料內餡更增量50%，顛覆過往便利商店飯糰用料印象。「豚味噌飯糰」使用濃郁赤味噌與日本清酒調製出黃金比例的醬料，再以蒜末及薑末爆香，加入台灣產精選肥瘦比1：9豬絞肉，乾炒收汁，味噌的濃郁香氣及豬肉的焦香口感，搭配綿密Q彈米飯，超開胃；海味「鹽鮭飯糰」則是取自日本本店經典口味，鮭魚切片大小要求均一，抹鹽比例依部位調整，蒸烤製程讓魚肉均勻熟透，最後鮭魚以小塊狀包進飯糰，看似樸實的過程，卻是口感紮實富層次的成功關鍵。OKmart表示，會視消費者反應，日後可能再與淺草宿六研發推出其他口味。

「豚味噌飯糰」使用濃郁赤味噌與日本清酒調製出黃金比例的醬料，再以蒜末及薑末爆香，超級開胃。記者黃筱晴／攝影
「豚味噌飯糰」使用濃郁赤味噌與日本清酒調製出黃金比例的醬料，再以蒜末及薑末爆香，超級開胃。記者黃筱晴／攝影
東京最古老飯糰店淺草宿六第三代三浦洋介先生親自來台，現場示範捏製飯糰，原汁原味呈現店舖內的特色海苔包法。是記者黃筱晴／攝影
東京最古老飯糰店淺草宿六第三代三浦洋介先生親自來台，現場示範捏製飯糰，原汁原味呈現店舖內的特色海苔包法。是記者黃筱晴／攝影
飯糰用料內餡增量50%，一口咬下超過癮。記者黃筱晴／攝影
飯糰用料內餡增量50%，一口咬下超過癮。記者黃筱晴／攝影
鹽鮭飯糰取自日本本店經典口味，清淡調味吃得到米飯甜味。記者黃筱晴／攝影
鹽鮭飯糰取自日本本店經典口味，清淡調味吃得到米飯甜味。記者黃筱晴／攝影

日本 東京 豬肉

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