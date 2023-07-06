世界首次證實PCI自動除菌離子可活化大腦 有效提升專注力 對電競選手、運動員以及考生的表現有正面影響 搭載PCI自動除菌離子的空氣清淨機獲醫學中心採用

台灣夏普創新長葉建漢／森銓數位科技總經理柯淑娥／台灣夏普總經理張凱傑／夏普公司白色家電新規事業部副本部長吳國賢／A-PEN醫師社群共同創辦人葉淨元醫師。 圖／夏普 提供

在今年5月30日，夏普公司在大阪市八尾市的八尾營業所召開記者會，宣布空氣清淨機等產品搭載的「PCI自動除菌離子技術」可能有效提升大腦活性。這是與九州產業大學人類科學部運動健康學科的荻原悟一準教授共同研究的發現。這可能能提升日常生活中的專注力和工作效能。 PCI自動除菌離子技術是一種能人工產生如同身處森林中的正、負離子的技術，被認為可有效除臭並減少空氣中的細菌與病毒的效果。

到目前為止，夏普已進行了多項實驗，研究PCI自動除菌離子技術對人體的影響，包括駕駛汽車過程的壓力、運動訓練量，以及e-sports電競的表現等。每次實驗都發現有正面影響，但過去並不清楚其改善各種表現的具體原因以及其機制。

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荻原準教授將研究重點放在PCI自動除菌離子技術對大腦血流的影響。他邀請了24位年齡在19到22歲之間的男女參加實驗，請他們塗色圖畫，同時比較在吹著含有PCI自動除菌離子技術的風，和吹著普通風時，他們大腦血流的變化。實驗中發現，當吹著含有PCI自動除菌離子的風時，腦部表面的帶氧血紅素量增加，而脫氧血紅素的量則減少。而進行單純吹著僅含有正離子、負離子，或是使用非夏普製造的機器但同時吹著正負離子的實驗，則未能獲得相同的結果。

荻原準教授根據這個結果得出結論，認為PCI自動除菌離子技術可能有助於活化大腦，並表示「確認了同時釋放正負離子的PCI自動除菌離子可能促使大腦活性化是重大的意義。期待今後的技術應用」。即使戴著口罩也能確認到大腦的活性化，因此可能是PCI自動除菌離子接觸到額頭或頭部也會對大腦血流造成影響。

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夏普的白色家電新規事業部副本部長吳國賢表示「我們相信，除了傳統的空氣凈化之外，PCI自動除菌離子技術將越來越多地用於期望與學習、教育、運動表現、認知等相關的廣泛領域裏產生有積極性的行為變化。這三年來我們已對PCI自動除菌離子對新冠病毒的效果進行實證。在疫情緩和的現在，夏普持續驗證PCI自動除菌離子對人類行為改變的正面影響機制」，並進一步表示，會將科學且客觀的驗證結果反映到產品和服務的發展策略上。

台灣夏普總經理張凱傑表示，對夏普的Plasmacluster PCI技術可以安全的對人體的行為變化有改善的實證相當的興奮，在此實證發表的同時，搭載夏普的PCI自動除菌離子技術的空氣清淨機已獲台大醫院附設醫院癌醫中心分院14樓的VIP病房採用，將於今年第三季正式啟用，讓病人安心，陪病者放心。