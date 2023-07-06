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只到週日！全家哈根達斯迷你杯、雪糕買3送2 馬卡龍新口味必囤貨

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店即日起至7月9日限時推出購買哈根達斯129元系列迷你杯/雪糕，可享買3送2、買5送4優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至7月9日限時推出購買哈根達斯129元系列迷你杯/雪糕，可享買3送2、買5送4優惠。圖／全家便利商店提供

冰品控最愛哈根達斯優惠又來了！全家便利商店即日起至7月9日限時推出哈根達斯優惠活動，活動期間購買哈根達斯129元系列迷你杯/雪糕，可享買3送2、買5送4優惠，包含人氣馬卡龍口味「草莓覆盆子馬卡龍」、「雙重巧克力甘納許馬卡龍」等豐富品項。此外，即日起至7月25日，購買哈根達斯及其他指定冰品，還可同享任選3件8折、3件7.5折優惠。

萊爾富迎接暑假出遊熱潮，即日起至7月25日啟動第二波「轉轉暑樂趣」活動，凡至門市購買指定冷藏飲料、麵包任2件（不含萊爾富惜福食堂商品），即可參加轉盤遊戲乙次，有機會抽中最低0元，將商品免費帶回家。

另首度找來不到5歲的網紅「紅豆妹」推出兩款聯名的冷藏車輪餅，包含「紅豆」與「奶油」口味，餅皮上特別烙印紅豆妹專為萊爾富親繪的自畫像圖案，單個售價皆為25元。有別於一般車輪餅都是酥脆餅皮，此次萊爾富推出的冷藏車輪餅，微波復熱即可食用，口感Q彈有如鬆餅般，全台門市皆有販售，7月25日前購買任2個車輪餅，即可用10元加購純喫茶指定飲品。

全家便利商店即日起至7月9日限時推出購買哈根達斯129元系列迷你杯/雪糕，可享買3送2、買5送4優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至7月9日限時推出購買哈根達斯129元系列迷你杯/雪糕，可享買3送2、買5送4優惠。圖／全家便利商店提供
萊爾富獨家開發紅豆妹專屬款式的車輪餅，在餅皮上烙印紅豆妹專為萊爾富親繪的自畫像圖案，共有2款，童趣風格相當可愛。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家開發紅豆妹專屬款式的車輪餅，在餅皮上烙印紅豆妹專為萊爾富親繪的自畫像圖案，共有2款，童趣風格相當可愛。圖／萊爾富提供
看好暑假出遊潮，萊爾富推出第二波「轉轉暑樂趣」活動，凡購買指定商品任2件，即可參加轉盤遊戲乙次，就有機會抽中0元至8.9折等優惠。圖／萊爾富提供
看好暑假出遊潮，萊爾富推出第二波「轉轉暑樂趣」活動，凡購買指定商品任2件，即可參加轉盤遊戲乙次，就有機會抽中0元至8.9折等優惠。圖／萊爾富提供
超人氣新口味「草莓覆盆子馬卡龍」、「雙重巧克力甘納許馬卡龍」都包含在優惠項目內。都圖／全家便利商店提供
超人氣新口味「草莓覆盆子馬卡龍」、「雙重巧克力甘納許馬卡龍」都包含在優惠項目內。都圖／全家便利商店提供

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