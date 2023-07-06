只到週日！全家哈根達斯迷你杯、雪糕買3送2 馬卡龍新口味必囤貨

冰品控最愛哈根達斯優惠又來了！全家便利商店即日起至7月9日限時推出哈根達斯優惠活動，活動期間購買哈根達斯129元系列迷你杯/雪糕，可享買3送2、買5送4優惠，包含人氣馬卡龍口味「草莓覆盆子馬卡龍」、「雙重巧克力甘納許馬卡龍」等豐富品項。此外，即日起至7月25日，購買哈根達斯及其他指定冰品，還可同享任選3件8折、3件7.5折優惠。

萊爾富迎接暑假出遊熱潮，即日起至7月25日啟動第二波「轉轉暑樂趣」活動，凡至門市購買指定冷藏飲料、麵包任2件（不含萊爾富惜福食堂商品），即可參加轉盤遊戲乙次，有機會抽中最低0元，將商品免費帶回家。