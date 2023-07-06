凱特王妃、貝克漢、費德勒現身溫布頓 高衣Q全示範

去看比賽怎麼穿衣服？除了常見的Polo衫、T恤搭配休閒褲、球鞋，其實歐美的重要體育賽事也包含社交意味，需要隆重看待；例如近日正如火如荼展開的英國溫布頓網球公開賽中，便有英國凱特王妃（Kate Middleton）、羅傑費德勒（Roger Federer）與貝克漢（David Beckham）等明星名人出席，展現絕佳好「衣Q」。

曾在溫布頓寫下八冠紀錄的費德勒，以一身淺卡其色成套西裝出席，但襯衫與領帶分別選擇白色藍條紋與藍底小圓點，在色彩上呼應卻有活潑變化，風度翩翩，更讓人忍不住猜測他袖口裡的勞力士腕表又是哪一只？和費德勒比鄰而坐的則是英國王室成員：凱特王妃，她選擇一身淺綠色的Balmain西裝外套上衣搭配百褶裙，其西裝的領片、圓釦與全為白色，營造出輕快明亮氣息，加上百褶長裙典雅大方，在王室風範與當代俐落間，找到完美平衡。