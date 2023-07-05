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仲夏旅遊不敗經典！LV Monogram經典包換上鮮活新配色

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。圖／路易威登提供

迎接夏季旅遊旺季，以精品旅行箱與包款聞名的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），推出散發清新活力的Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。

Taurillon Monogram壓花皮革系列，為備受喜愛的包款Christopher背包、細長的Sac Plat mini及Keepall 25，都換上清新感十足的夏日配色，像是鮮明有活力的Racing Blue賽車藍和洗練雅緻的Mineral Gray礦物灰，分別搭配霧面黑或鍍鈀銀的撞色五金配件。除了袋裝萬用錢包及錢包等多款配套的必備單品，還有不可或缺的旅行必備款，如經典Horizon拉桿行李箱和Dopp Kit梳洗包，也都有色彩飽和搶眼的Racing Blue賽車藍款式。

而經典不敗的Monogram Macassar系列單品也換上夏日限定顏色。鮮豔的Radiant Sun驕陽黃色皮革讓包款更為顯眼之外，Christopher背包、Keepall和 S-Lock郵差包則換上路易威登的招牌Monogram帆布，彰顯新鮮活力。本季推出的全新Soft Polochon包款，採用寬敞的圓柱形包身搭配兩條可拆式肩帶，一條是編織肩帶，另一條是黃色皮革手柄，造型百搭多變。Horizon旅行箱和其他旅行款以及小皮件亦提供Monogram Macassar帆布和Radiant Sun驕陽黃色的鮮活配色。

Steamer藍色肩背包，71,500元。圖／路易威登提供
Steamer藍色肩背包，71,500元。圖／路易威登提供
S-Lock灰色直式肩背包，68,500元。圖／路易威登提供
S-Lock灰色直式肩背包，68,500元。圖／路易威登提供
Christopher PM灰色後背包，14萬4,000元。圖／路易威登提供
Christopher PM灰色後背包，14萬4,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。圖／路易威登提供
Soft Polochon圓柱形肩背包，96,500元。圖／路易威登提供
Soft Polochon圓柱形肩背包，96,500元。圖／路易威登提供
路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。圖／路易威登提供
Handle Soft Trunk肩背包，10萬5,000元。圖／路易威登提供
Handle Soft Trunk肩背包，10萬5,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。圖／路易威登提供
路易威登推出Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。圖／路易威登提供
Keepall Bandoulière 45旅行袋，84,500元。圖／路易威登提供
Keepall Bandoulière 45旅行袋，84,500元。圖／路易威登提供

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