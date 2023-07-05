仲夏旅遊不敗經典！LV Monogram經典包換上鮮活新配色

迎接夏季旅遊旺季，以精品旅行箱與包款聞名的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），推出散發清新活力的Taurillon Monogram與Monogram Macassar男士皮件系列。

Taurillon Monogram壓花皮革系列，為備受喜愛的包款Christopher背包、細長的Sac Plat mini及Keepall 25，都換上清新感十足的夏日配色，像是鮮明有活力的Racing Blue賽車藍和洗練雅緻的Mineral Gray礦物灰，分別搭配霧面黑或鍍鈀銀的撞色五金配件。除了袋裝萬用錢包及錢包等多款配套的必備單品，還有不可或缺的旅行必備款，如經典Horizon拉桿行李箱和Dopp Kit梳洗包，也都有色彩飽和搶眼的Racing Blue賽車藍款式。