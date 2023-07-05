塞納河畔散步遛狗！香奈兒秋冬高訂探索巴黎女性風格

在香奈兒（CHANEL）2023/24秋冬高級訂製服系列大秀前一天搶先曝光的前導影片中，香奈兒品牌大使、法國演員暨音樂家凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis），身著點綴黑絲絨山茶花刺繡的落肩烏干紗長洋裝，在夜晚漫步於巴黎最具代表性的亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）上，隨性不拘卻又精緻的氛圍，完美預告了這次大秀的主題：巴黎女性（Parisienne）。

由香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）構思設計的2023/24秋冬高級訂製服系列，日前於巴黎高訂周期間，在塞納河畔的河岸碼頭處登場。在城市地標巴黎鐵塔的背景前、最具代表性的石磚道上，由品牌大使、也是風格最具代表的巴黎女性之一卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）為此次大秀開場揭幕。

巴黎女性的形象，向來是一種時尚品味的指標，但她是誰？又該如何精準且清楚描繪她的特質？維吉妮維婭以服裝的細節，精闢剖析巴黎女性的衣著品味、閱讀興趣、思考邏輯與人生觀。她結合對比與平衡手法，傳神地描繪巴黎女性敏感細膩同時大膽無畏的形象：這位女子風格獨具，很難以既有的語彙分門別類，卻也因此充滿魅力讓人難以忽視，無論與她意見相左還是模仿她的作風，她儼然成為全世界時尚養分的典範。透過電影、文學和音樂等媒介，巴黎女子的鮮明形象深深烙印在世人心中。

系列高級訂製服由斜紋軟呢、真絲雪紡、烏干紗和蕾絲鑲飾材質交錯組合而成，看起來毫不費力且恰到好處的份量感和輕盈，展現工坊對布料的精湛掌握度。視覺上可見各種花朵與圖形成為構圖上的主角，讓此系列展現華麗且充滿女性柔美氣息的創意宇宙及其中所蘊含的豐沛活力。「玩轉衝突與對比元素，融合率性不羈與高貴優雅，就像站在剛強與纖柔之間的微妙界線，而這正是香奈兒對風格魅力的詮釋。」她解釋道。

受男士服裝啟發的長大衣，薄透罩衫繫上腰帶搭配金色斜紋軟呢褶裙，華麗精緻的背心式上衣，細直條紋長褲與男士西裝背心，彷彿無重力般輕盈的黑色雪紡長洋裝，印花彩繪太陽眼鏡與雙色瑪莉珍鞋：此系列巧妙運用工整及不對稱手法，低調與鮮豔的配色組合，以及外顯與含蓄的風格，淋漓盡致地詮釋香奈兒品牌符碼。