勞力士再次贊助2023溫布頓錦標賽 眾球星美技動人心

每到夏天，不少運動迷引頸以盼的專業賽事，絕對會有草皮場地的「溫布頓」網球公開賽，常為每年夏日的重要賽事。已由日前展開的2023年、第136屆溫布頓錦標賽（The Championships Wimbledon），除了再度有勞力士（ROLEX）成為主要贊助，今年更有多位勞力士代言人、現役球星同場較勁，讓飛躍的網球、美技與鬥志，點燃全世界球迷的激昂熱情。

溫布頓網球賽之所以經典，不得不提曾在溫布頓網球公開賽寫下八冠紀錄的勞力士代言人、「費天王」羅傑費德勒（Roger Federer），而2023年更是費德勒首次獲得大滿貫賽事的20周年，因此無論對他個人、賽事本身都別具紀念意義。

羅傑費德勒並表示，此八個冠軍的意義相當特別，而無論過去、現在或未來，溫布頓始終是他熱愛的網球盛事，「成為溫布頓男單冠軍數量的紀錄保持者對我而言意義非凡。能有幸被載入溫布頓的悠長歷史中，我深感喜悅與激動。」

今年參賽的好手中，不少勞力士代言人、現役球星已經讓場上充滿觀戰樂趣。例如男單選手、來自西班牙的卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在2022賽事中，曾成功擠入前八強，今年能否更上層樓？已經受到網球迷熱烈討論；女單選手則不容錯過伊加斯威亞蒂（Iga Świątek），她已擁有四座大滿貫獎盃，唯獨還缺少一座在「中央球場」中誕生的溫布頓榮耀，另外現今世界第4的Caroline Garcia與Coco Gaufff有都確定參加，也都讓今年的溫布頓女單賽事，更顯競爭激烈。