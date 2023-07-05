飲料、異國冰品買爆！全聯推5款蠟筆小新實用居家小物 小白抱枕、動感超人碗一定要入手

才7月初氣溫就熱到讓人快融化，全聯福利中心迎戰炎夏再度推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1等優惠，更聯手風靡大小朋友的日本卡通明星「蠟筆小新」，一次推出5款俏皮可愛又療癒實用的爆萌小物，包含「馬口鐵盒餐具三件組」、「造型盤碟兩件組」、「角色互動雙碗組」、「自動開收晴雨傘」和「變形玩偶抱枕」，集結野原新之助、小白、春日部防衛隊、鱷魚阿山和肥嘟嘟左衛門等超人氣角色，7月7日起至9月7日，購買飲料、冰品單筆每滿40元即可獲得1積分，只要使用3積分或8積分，最低129元起就可加價換購蠟筆小新商品1款，不只設計趣味度爆棚，功能也超級實用，準備攻陷小新粉的荷包。

其中首推造型盤碟兩件組，不同圖案一盤一碟的組合，疊放、分開用都趣味度十足；還有角色互動雙碗組，上下碗組合成超級有趣的角色造型，讓你捨不得分開用，而馬口鐵盒餐具三件組，叉子、湯匙、筷子，外出用餐不塑就靠這一組。另外還有夏季實用度滿分的自動開收晴雨傘，以及內外翻轉任意變換不同功能的變形玩偶抱枕，都非常值得入手。不想換購的民眾，亦可使用3積分免費換指定品牌滿額限量折價券，憑券指定品牌滿額最高折抵100元超級優惠。

7月7日起至8月10日期間，「PXGo!全聯線上購」隔日達另推出「飲料買買節」，購買任2箱飲料箱購商品，訂單滿499元送50元回饋折扣金，每週六、日消費滿1,500元還可折100元，折後滿1,500元再贈1,000福利點。

而全聯阪急麵包去年首度與小美冰淇淋聯名創下佳績，今年再度聯手將小美超人氣冰品口味變成3款聯名麵包，包括重磅回歸的「小美經典香草可頌」，以及採用Q彈珍珠、水蜜桃風味粉粿製作的新品「小美珍珠紅豆丹麥捲」、「小美玫瑰蜜桃皇冠」。7月7日全面上市，限定販售至8月10日，原價39元，活動期間購買阪急 × 小美聯名麵包加購小美全系列冰品現折10元，7月7日至7月20日還有限時特價，均一價只要35元。