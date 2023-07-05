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飲料、異國冰品買爆！全聯推5款蠟筆小新實用居家小物 小白抱枕、動感超人碗一定要入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2款經典角色變形玩偶抱枕，玩偶、抱枕功能任意變換，不管是放在房間擺飾，或是沙發上，都很合適。記者黃筱晴／攝影
2款經典角色變形玩偶抱枕，玩偶、抱枕功能任意變換，不管是放在房間擺飾，或是沙發上，都很合適。記者黃筱晴／攝影

才7月初氣溫就熱到讓人快融化，全聯福利中心迎戰炎夏再度推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1等優惠，更聯手風靡大小朋友的日本卡通明星「蠟筆小新」，一次推出5款俏皮可愛又療癒實用的爆萌小物，包含「馬口鐵盒餐具三件組」、「造型盤碟兩件組」、「角色互動雙碗組」、「自動開收晴雨傘」和「變形玩偶抱枕」，集結野原新之助、小白、春日部防衛隊、鱷魚阿山和肥嘟嘟左衛門等超人氣角色，7月7日起至9月7日，購買飲料、冰品單筆每滿40元即可獲得1積分，只要使用3積分或8積分，最低129元起就可加價換購蠟筆小新商品1款，不只設計趣味度爆棚，功能也超級實用，準備攻陷小新粉的荷包。

其中首推造型盤碟兩件組，不同圖案一盤一碟的組合，疊放、分開用都趣味度十足；還有角色互動雙碗組，上下碗組合成超級有趣的角色造型，讓你捨不得分開用，而馬口鐵盒餐具三件組，叉子、湯匙、筷子，外出用餐不塑就靠這一組。另外還有夏季實用度滿分的自動開收晴雨傘，以及內外翻轉任意變換不同功能的變形玩偶抱枕，都非常值得入手。不想換購的民眾，亦可使用3積分免費換指定品牌滿額限量折價券，憑券指定品牌滿額最高折抵100元超級優惠。

7月7日起至8月10日期間，「PXGo!全聯線上購」隔日達另推出「飲料買買節」，購買任2箱飲料箱購商品，訂單滿499元送50元回饋折扣金，每週六、日消費滿1,500元還可折100元，折後滿1,500元再贈1,000福利點。

而全聯阪急麵包去年首度與小美冰淇淋聯名創下佳績，今年再度聯手將小美超人氣冰品口味變成3款聯名麵包，包括重磅回歸的「小美經典香草可頌」，以及採用Q彈珍珠、水蜜桃風味粉粿製作的新品「小美珍珠紅豆丹麥捲」、「小美玫瑰蜜桃皇冠」。7月7日全面上市，限定販售至8月10日，原價39元，活動期間購買阪急 × 小美聯名麵包加購小美全系列冰品現折10元，7月7日至7月20日還有限時特價，均一價只要35元。

近期全聯福利中心還有「衛生紙小學堂」活動同步推出，7月7日起至7月20日期間，於實體門市購買全店衛生紙/面紙/廚房紙巾享單筆滿399元現折50元，持福利卡購買指定三/四層抽取式衛生紙，單筆任3串再加贈500福利點。而想補貨卻懶得出門的民眾，「PXGo!全聯線上購」小時達和隔日達箱購幫你送到家，全站衛生紙都祭出單筆滿399元贈500福利點，每週六、日消費滿1,500元還可折100元，折後滿1,500元再贈1,000福利點。活動期間單筆消費滿799元輸入優惠券代碼「SUMMER80」可折抵80元、滿1,499元輸入「PARTY225」可折抵225元。

森永雙色脆巧雪糕，奶味濃郁的香草風味冰淇淋，加上漩渦狀的脆脆巧克力，精巧尺寸好吃沒負擔。記者黃筱晴／攝影
森永雙色脆巧雪糕，奶味濃郁的香草風味冰淇淋，加上漩渦狀的脆脆巧克力，精巧尺寸好吃沒負擔。記者黃筱晴／攝影
馬口鐵盒餐具三件組，8積分+129元可換購。記者黃筱晴／攝影
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造型盤碟兩件組，8積分+139元可換購。記者黃筱晴／攝影
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Pollapo葡萄風味、百香風味冰沙，易撕封口及甜筒式包裝，不怕夏天吃得超狼狽。記者黃筱晴／攝影
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全聯異國風味新冰報到，獨家開賣「京都抹茶」、「金枕頭榴槤」雪糕冰棒。記者黃筱晴／攝影
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一盤一碟的組合，淺盤超萌圖案完全展現不按牌理出牌的小新風格。記者黃筱晴／攝影
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金枕頭榴槤冰棒，使用泰國知名金枕頭榴槤，超濃郁榴槤香氣一打開包裝就直衝鼻腔，搭配滑順椰奶香氣，讓榴槤愛好者一吃就上癮。記者黃筱晴／攝影
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2款經典角色變形玩偶抱枕，玩偶、抱枕功能任意變換，不管是放在房間擺飾，或是沙發上，都很合適。記者黃筱晴／攝影
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全聯異國風味新冰報到，獨家開賣「京都抹茶」、「金枕頭榴槤」雪糕冰棒。記者黃筱晴／攝影
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全聯獨家寶可夢期間限定包裝抽取衛生紙，限量30,000串；輕巧好攜帶的外出包裝紙手帕，限量16,000組。圖／全聯福利中心提供
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全聯福利中心今夏再度推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1等優惠。圖／全聯福利中心提供
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角色互動雙碗組，8積分+139元可換購，動感小新款超。記者黃筱晴／攝影
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小新變身鱷魚阿山陪你遮陽消暑氣。圖／全聯福利中心提供
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7月7日至8月10日活動期間購買阪急 × 小美聯名麵包加購小美全系列冰品現折10元。圖／全聯福利中心提供
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自動開收晴雨傘共有動感小新、鱷魚小新2款，8積分+249元可換購。圖／全聯福利中心提供
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衛生紙 冰品

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