快訊

炎亞綸案燒到警局…「道歉銅鑼燒」事件惹議 北巿警局長震怒不滿

齊頭BLACKPINK！柯文哲募款演唱會將開賣 實體票8800元

劉芒道歉影片「沒注意到要尊重別人」網氣炸！ 2天YT少2000人還在掉粉中

撐不住！排隊冠軍拉麵「鬼金棒」喊漲 最多調漲20至30元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鬼金棒是許多拉麵控必吃的人氣拉麵店。記者陳睿中／攝影
鬼金棒是許多拉麵控必吃的人氣拉麵店。記者陳睿中／攝影

來自日本、多次獲得網友票選為全台拉麵第一名的拉麵名店「鬼金棒」又要漲價了！鬼金棒於7月5日在粉絲團發布公告，表示近期半年內豬肉成本飆漲近期將會調漲20～30元。消息出爐後，粉絲也表示「漲再多也擋不住我嘴饞」、「還是要吃」。

標榜口味自成一派的「鬼金棒」拉麵，以「辣麻味噌拉麵」最具代表性，每逢營業時段就可見到長長的排隊人龍。在過去評鑑活動中，鬼金棒也多次獲得全台拉麵第一名的殊榮，為台灣極具代表性的拉麵名店。

過去在2022年7月時，鬼金棒表示因人事、食材、水電、勞健保等成本，因此調整拉麵、沾麵、肉品價格。本次鬼金棒再度發布公告，指出近期半年內豬肉成本飆漲，近期會再調漲售價。公告中也指出，由於之前調漲的是應付到去年尚未調漲的價格，這次大約一樣會調漲20～30元，調漲日期大約在月底。對於鬼金棒調漲，粉絲也表示「好品質需要維持！」、「只要有角煮吃，30塊算什麼！」。

鬼金棒 拉麵 漲價

延伸閱讀

鮪魚極上赤身40元！基隆第一間「壽司郎」開幕

全家去日本「東京市區1日遊」怎麼玩？ 林氏璧曝「超精實行程」

整隻帶皮青蛙火鍋 今開賣！網友：快吐了「要馬賽克」

週末炸雞2F開拉麵店囉！ 「SPEAKEASY」採現場預約制 必嚐金華雞白湯系台灣本味拉麵+極上炸物台中限定

相關新聞

第一屆500碗／今夏小吃集食樂！最大獎SUZUKI SUI 125騎回家

由《500輯》團隊打造全台小吃新指南「500碗」，已經由50位跨界評審於6月27日投票選出最符合在地觀點的小吃美食。身為...

夫妻是彼此的神隊友！結婚8周年賈靜雯坦言：沒想過40歲會再懷孕

本月ELLE邀請到賈靜雯和修杰楷拍攝封面，這對神仙眷侶在結婚8周年之際，搭乘時光機回味最美的老派愛情戀曲。

雙北雙廚聯手！兩大「顏質擔當」名廚 展地道手工粵菜

台北遠東香格里拉再出新意，與同集團、有「新北美食地標」之稱的Mega50餐飲及宴會合作，館內館外餐廳兩大名廚首度聯手，食...

人氣拉麵「鬼金棒」將漲20～30元！粉絲：擋不住我嘴饞

來自日本、多次獲得網友票選為全台拉麵第一名的拉麵名店「鬼金棒」又要漲價了！鬼金棒於7月5日在粉絲團發布公告，表示近期半年...

鮪魚極上赤身40元！基隆第一間「壽司郎」開幕

壽司郎也能吃拉麵了！來自日本的壽司郎宣佈，首度與雞白湯拉麵名店「雞吉君」合作，推出「壽司郎×雞吉君 雞白湯拉麵」。另外基...

每款顏色都是經典符碼！香奈兒色彩符碼限量系列都想搶

一提到香奈兒，除了雙C Logo、獅子、斜紋軟呢等經典符碼之外，香奈兒獨創的多種顏色，也深深代表著香奈兒的風格與品味。香...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦