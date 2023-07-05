撐不住！排隊冠軍拉麵「鬼金棒」喊漲 最多調漲20至30元

來自日本、多次獲得網友票選為全台拉麵第一名的拉麵名店「鬼金棒」又要漲價了！鬼金棒於7月5日在粉絲團發布公告，表示近期半年內豬肉成本飆漲近期將會調漲20～30元。消息出爐後，粉絲也表示「漲再多也擋不住我嘴饞」、「還是要吃」。

標榜口味自成一派的「鬼金棒」拉麵，以「辣麻味噌拉麵」最具代表性，每逢營業時段就可見到長長的排隊人龍。在過去評鑑活動中，鬼金棒也多次獲得全台拉麵第一名的殊榮，為台灣極具代表性的拉麵名店。

過去在2022年7月時，鬼金棒表示因人事、食材、水電、勞健保等成本，因此調整拉麵、沾麵、肉品價格。本次鬼金棒再度發布公告，指出近期半年內豬肉成本飆漲，近期會再調漲售價。公告中也指出，由於之前調漲的是應付到去年尚未調漲的價格，這次大約一樣會調漲20～30元，調漲日期大約在月底。對於鬼金棒調漲，粉絲也表示「好品質需要維持！」、「只要有角煮吃，30塊算什麼！」。