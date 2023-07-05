鮪魚極上赤身40元！基隆第一間「壽司郎」開幕
壽司郎也能吃拉麵了！來自日本的壽司郎宣佈，首度與雞白湯拉麵名店「雞吉君」合作，推出「壽司郎×雞吉君 雞白湯拉麵」。另外基隆首間壽司郎「壽司郎基隆站前店」也預計將於7月10日開始試營運，消費滿額就加贈A4資料夾，還有「鮪魚極上赤身40元」的開幕限定優惠。
壽司郎進軍台灣市場5年來，首度推出限定聯名款拉麵。本次攜手的「雞吉君」以雞白湯拉麵聞名，獲得許多拉麵控的喜愛。招牌的雞白湯，是以全雞、雞架、雞爪等食材熬煮而成，口感濃郁又滑順。聯名款的「壽司郎×雞吉君 雞白湯拉麵」使用雞白湯為基底，搭配上雞胸肉、炙燒豬叉燒，並以蔥白絲、蔥花與柚子糊焦點綴，每份140元，採期間限定供應。
除此之外，即日起至7月23日期間，壽司郎還推出「世界美味大搜查」活動，使用世界各地的食材，提供野生黑鮪魚中腹、鮭魚卵2種、醃漬海膽海苔包、創作鰹魚、生櫻花蝦軍艦、炙燒鯡魚等不同品項，每盤40元起。
壽司郎也預告，台灣壽司郎的第36間店鋪，鄰近基隆火車站的「壽司郎基隆站前店」，即將於7月10日展開試營運。為慶祝新店開幕，將提供限定款的A4資料夾滿額贈活動，並推出特別商品「鮪魚極上赤身40元」的優惠。參加官方粉絲專頁相關活動，還可享免費招待「紅盤1盤（40元）」，優惠為期7天。
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