台中老宅酒吧＋1！地中海風質感酒吧「MED」好Chill

地中海風質感酒吧「MED」於座落於台中西區巷弄中的老宅，主打手作雞尾酒與烈酒，調酒師將來自地中海的酒款，融合台灣地方特色，呈現出融入台灣元素的南歐經典調酒。

「SANGRIA AFRUTADA 」遵循西班牙的傳統做法，Barterder 將多樣新鮮的水果切丁，加入香草及多種香料，搭配南歐釀酒用葡萄汁，繁瑣的工序加上充分的浸潤，換來多層次的風味酒香及近似葡萄酒的濃郁酒感。

「Gin Tonica Marina」採用西班牙海濱自治區生產的Gin Mare，搭配南歐醃漬橄欖與地中海的通寧水，最後加上台灣羅勒，為經典的Gin Tonic添入更多海洋意象與地中海氣息。

「Beer Americano」其中的Lager換成臺灣在地精釀品牌的臺虎生啤酒，濃密的酒沫結合特別改用的苦艾酒，巧妙降低甜度，清爽開胃。

除了手作雞尾酒外，這裡也有 on tap 的汲取雞尾酒，同樣出自吧檯團隊悉心研發，將各種風味酒與香料元素用適飲的比例預先調和，提供更快速簡單的微醺選擇，綜合多種不同酒飲搭配，成為「MED」 最吸引人的特點之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎MED地中海風酒吧 ．地址：台中市西區中興一巷26號2號 ．電話：04-23055578 ．營業時間：下午6點至午夜12點（週一公休）

調酒師隨興加上吧檯的香料與水果，成為各式創意Gin Tonica。圖／MED提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康