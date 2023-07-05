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展現閃耀粉紅色澤！愛馬仕瑰麗粉紅系列推新腮紅與唇膏
在熱情耀眼的夏季中，特別要展現出完美的粉紅色調，愛馬仕彩妝的Rose Hermès瑰麗粉紅系列，推出全新3款閃耀著虹彩色調的腮紅，以及一款光澤耀眼的瑰麗唇膏，讓粉嫩色澤呈現出女人的多變風貌。
Rose Hermès瑰麗粉紅系列推出的全新三款色調，包括35 Rose Doré玫瑰金色，為優雅的珊瑚粉色；47 Rose Ambré琥珀粉色則是帶點米色的絲滑粉紅，還帶有貝殼珠光；58 Rose Cuivré銅彩粉色是胭脂紅粉色，帶點金色光芒。
腮紅的質地有著斜紋真絲的細緻紋路，整體輕柔絲滑，並加入珍珠粉，一抹上雙頰，閃耀著虹彩色澤，並搭配維生素E以及桑果萃取精華、潤膚劑與礦物質粉末，整體妝感更為輕盈。
由愛馬仕彩妝部門產品包裝設計師Pierre Hardy 設計的粉餅盒，有著超薄設計，白漆圓盤造型上凹嵌著愛馬仕藏書章標誌，以磁釦開闔，襯有拉絲潤飾燙金底座，並可以更換腮紅餅。
全新的花瓣粉色的瑰麗唇膏，由愛馬仕75,000款絲巾中，找到色彩靈感，唇膏管的外圈，為漸變色澤，還有著亮麗的淺粉色調，27 Rose Confetti 花瓣粉色為帶著淺淺藍光的粉紅色澤，唇膏質地輕滑如同絲緞，加入白桑果萃取精華、芝麻籽油和覆盆子油，加強保濕，並且能夠更為持色，唇膏還有著山金車花、檀香木和糖漬白芷芳香，由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel調配。
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