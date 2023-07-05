快訊

防止性騷發生 除了修法她指這些思維應改變

今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展現閃耀粉紅色澤！愛馬仕瑰麗粉紅系列推新腮紅與唇膏

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列，新推出三款腮紅與一款唇膏。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列，新推出三款腮紅與一款唇膏。圖／愛馬仕提供

在熱情耀眼的夏季中，特別要展現出完美的粉紅色調，愛馬仕彩妝的Rose Hermès瑰麗粉紅系列，推出全新3款閃耀著虹彩色調的腮紅，以及一款光澤耀眼的瑰麗唇膏，讓粉嫩色澤呈現出女人的多變風貌。

Rose Hermès瑰麗粉紅系列推出的全新三款色調，包括35 Rose Doré玫瑰金色，為優雅的珊瑚粉色；47 Rose Ambré琥珀粉色則是帶點米色的絲滑粉紅，還帶有貝殼珠光；58 Rose Cuivré銅彩粉色是胭脂紅粉色，帶點金色光芒。

腮紅的質地有著斜紋真絲的細緻紋路，整體輕柔絲滑，並加入珍珠粉，一抹上雙頰，閃耀著虹彩色澤，並搭配維生素E以及桑果萃取精華、潤膚劑與礦物質粉末，整體妝感更為輕盈。

由愛馬仕彩妝部門產品包裝設計師Pierre Hardy 設計的粉餅盒，有著超薄設計，白漆圓盤造型上凹嵌著愛馬仕藏書章標誌，以磁釦開闔，襯有拉絲潤飾燙金底座，並可以更換腮紅餅。

全新的花瓣粉色的瑰麗唇膏，由愛馬仕75,000款絲巾中，找到色彩靈感，唇膏管的外圈，為漸變色澤，還有著亮麗的淺粉色調，27 Rose Confetti 花瓣粉色為帶著淺淺藍光的粉紅色澤，唇膏質地輕滑如同絲緞，加入白桑果萃取精華、芝麻籽油和覆盆子油，加強保濕，並且能夠更為持色，唇膏還有著山金車花、檀香木和糖漬白芷芳香，由愛馬仕專屬調香師Christine Nagel調配。

愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列絲滑腮紅／35 Rose Doré 玫瑰金／2,700元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列絲滑腮紅／35 Rose Doré 玫瑰金／2,700元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列瑰麗唇膏／27 Rose Confetti 花瓣粉／2,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列瑰麗唇膏／27 Rose Confetti 花瓣粉／2,450元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列絲滑腮紅／35 Rose Doré 玫瑰金／2,700元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列絲滑腮紅／35 Rose Doré 玫瑰金／2,700元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列絲滑腮紅／47 Rose Ambré 琥珀粉／2,700元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕ROSE HERMÈS 瑰麗粉紅系列絲滑腮紅／47 Rose Ambré 琥珀粉／2,700元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 彩妝

延伸閱讀

「在獄中心想念名牌」 吸金25億im.B主嫌女友：別拍賣我的愛馬仕

愛馬仕2023秋冬5萬元以下入門配件推薦，全新扯鈴包、流蘇柏金包介紹亮點一次看

法拍im.B詐案名牌包網紅「奎丁」來喊價 LV古董箱134萬賣出

im.B借貸平台拍賣會 紅酒威士忌、愛馬仕皮帶拍739萬6千元

相關新聞

兒童智慧錶該買哪款？網激推Apple Watch SE管理超方便

近日的兒童手錶自燃事件，讓還在觀望要不要給小孩使用智慧手錶的爸媽人心惶惶，想要掌握小孩行蹤，又不想太早讓孩子手機成癮，選...

台中老宅酒吧＋1！地中海風質感酒吧「MED」好Chill

地中海風質感酒吧「MED」於座落於台中西區巷弄中的老宅，主打手作雞尾酒與烈酒，調酒師將來自地中海的酒款，融合台灣地方特色...

綠時計上手 林柏宏變身森林系風格型男

所有的色彩中，除了黑、白、藍色以外，綠色已成為近年時尚與手表設計顯學。日前甫成為浪琴表品牌好友的林柏宏，近日便配戴一只新...

療癒暖男？愛泡柚子溫泉？全臺20大「水豚君出沒中」的景點融化少女心

水豚大概是近年來最受歡迎的齧齒類動物明星了，溫馴的性格、慵懶的氣息，再加上呆萌的模樣，光是站著不動就能擄獲一票人的心滿，這樣的特性也讓水豚君們成為網友們心目中的「療癒暖男」。

展現閃耀粉紅色澤！愛馬仕瑰麗粉紅系列推新腮紅與唇膏

在熱情耀眼的夏季中，特別要展現出完美的粉紅色調，愛馬仕彩妝的Rose Hermès瑰麗粉紅系列，推出全新3款閃耀著虹彩色...

只有這裡喝得到！三得利隱藏版啤酒神泡Bar快閃店登場

日本頂級啤酒領導品牌「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」的「神泡Bar」快閃店，今年夏天再度重磅回歸，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦