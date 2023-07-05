只有這裡喝得到！三得利隱藏版啤酒神泡Bar快閃店登場

日本頂級啤酒領導品牌「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」的「神泡Bar」快閃店，今年夏天再度重磅回歸，將於全球10個極具代表性的城市推出。在台灣方面，今年將首度前進高雄，於7月15日至8月13日在高雄漢神巨蛋購物廣場、台北誠品生活南西和台中PARK2草悟廣場接力推出快閃活動。

台灣三得利總經理顧令德表示：「去年限定推出的快閃店首度登台便大獲好評。今年除了日本東京旗艦店以外，還可以在紐約、洛杉磯、香港、雪梨、新加坡、首爾，以及高雄、台北、台中等城市的期間限定快閃店體驗到三得利頂級啤酒及『神泡』的絕妙滋味，邀請所有粉絲們一起來享受這場夏日啤酒盛宴。」

此次三得利「The PREMIUM MALT'S HOUSE」快閃店結合東京旗艦店的「吧台」設計，並融入「一份犒賞自己的禮物」的概念，將快閃店打造成一個極具質感的精緻禮盒，獨特且新潮的酒吧氛圍，絕對是啤酒控們今夏不可錯過的全新打卡點。

三得利「The PREMIUM MALT'S HOUSE」快閃店提供6款不同風味的生啤酒，「三得利頂級生啤酒」擁有華麗的香氣以及醇厚濃郁的口感，是讓許多啤酒控回味不已的美好滋味；喜歡清爽口感的人，則不可錯過「三得利頂級愛爾生啤酒」，採用上層發酵母，釀造出擁有水果香氣、豐富尾韻的絕佳層次；而「三得利頂級黑生啤酒」則嚴選充滿頂級香氣的黑麥芽，混和烘焙過的麥芽，提引出最芳醇的極致香氣。

若喜歡豐富口感，不可錯過「三得利頂級黑白配生啤酒」，結合頂級生啤酒以及頂級黑生啤酒的特色風味，完美融合兩者的優雅香氣及甘醇濃郁，一次享盡兩種頂級味道。三得利力推、最具人氣的「三得利頂級釀造者之夢生啤酒」，在2022年限量推出時，曾吸引不少忠實的啤酒控在炎夏中提早排隊等候，只為喝到那杯心中無可取代的夢幻逸品，結合濃郁的香氣、柔和的苦澀以及淡淡的甜味，是一杯錯過會感到可惜的限量版生啤酒。

此外，生啤酒的精髓，源自於綿密細緻的啤酒泡沫，三得利以最純粹的方式打造「三得利頂級神泡Mlíko」，一次飲盡整杯「神泡」，入喉時感受到的滑順感及啤酒香氣，將帶來最奢華的味蕾體驗。

三得利「The PREMIUM MALT'S HOUSE」除了可來杯現拉的冰涼頂級生啤酒以外，還特別加碼推出「3大夏日消暑好康」，只要完成指定活動辦法，就有機會獲得獨家好禮。

凡於三得利「The PREMIUM MALT'S HOUSE」快閃店購買任一款啤酒，即可獲得台灣場次獨家限定的隱藏版神泡拉花。購買任兩杯啤酒，即可獲得限量的下酒小點，每日數量有限，贈完為止。此外，在活動現場購買任一款生啤酒，於個人社群平台公開貼文中分享現場活動照片、寫下給自己特別時刻的獎賞，並標記#三得利頂級啤酒，即可獲得「犒賞一夏刮刮卡」乙張，有機會刮中「免費再來一杯」或是「半價優惠」等神秘好禮。活動詳情依現場及官方Facebook公告為主。

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