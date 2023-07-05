連14天享9折！員林第一間「藏壽司」開幕　滿額送柯南

來自日本的「藏壽司」，即將在彰化開設全新分店「員林大道店」，將會是員林首間藏壽司。為慶祝新店開幕，限時享「消費9折」的開幕優惠。此外，全台藏壽司也限量推出4款「柯南透明海報」，消費滿額就可直接帶回家。

員林第一間分店「員林大道店」，緊鄰圓林園滯洪池生態公園等休閒勝地，採街邊土藏造型設計，規劃233席座位，預計將於7月18日正式開幕。7月11日至7月24日間，只要於「員林大道店」消費並按讚藏壽司官方Facebook 或是追蹤官方Instagram，即可享有「整單9折」的限定優惠。

繼日前推出柯南系列扭蛋的活動後，全台藏壽司再推出柯南滿額贈活動。7月11日起，只要店內消費滿1,000元並參與社群活動，就可獲得「柯南文件夾」1個，共有4款造型。自7月18日起則推出4款限定「柯南透明海報」，只要消費滿1,000元並參與社群活動就可免費獲得1個。各品項皆限量11,000份，送完為止。