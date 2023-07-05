亞都麗緻法國月、礁溪老爺送出國！暑假夯「類出國」

雖然國門開，還是有許多人無法出國度假，國內星級飯店搶攻暑期市場，再度興起「類出國」體驗，亞都麗緻巴賽麗廳La Brasserie主打「法國國慶月」，礁溪老爺則化身老爺航空、周周抽日本東京來回機票送旅客出國。

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie，為了即將到來7/14的法國國慶，將以整個7月迎接慶典到來。其中，最值一嘗的是具有法國歷史意義的傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」，交疊著馬鈴薯與牛肉香氣，節慶限定每道1,580元；期間凡點購菜單標示國旗的經典菜，即贈法國國旗馬卡龍乙顆，藍、白、紅相間熱鬧繽紛。7/14法國國慶當日，可享全日啤酒派對折100元，當晚用餐再享現場賓果連線，有機會獲得國慶大獎。

礁溪老爺則搭上暑期出國熱的順風車，直接將飯店大廳改裝為機場航廈，並化身為航空公司機組人員，推出「老爺航空」五大航線關卡挑戰，即日起至8月28日，入住並完成指定關卡任務，周周抽「日本航空東京來回機票」及價值67,980元頂級「豪華老爺套房雙人住宿券」，再加碼抽最大獎「帛琉老爺5天4夜住宿券」，直接送旅客出國度假。