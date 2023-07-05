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亞都麗緻法國月、礁溪老爺送出國！暑假夯「類出國」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
礁溪老爺岩波庭揉和日法升級無菜單料理饗宴。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺岩波庭揉和日法升級無菜單料理饗宴。圖／礁溪老爺提供

雖然國門開，還是有許多人無法出國度假，國內星級飯店搶攻暑期市場，再度興起「類出國」體驗，亞都麗緻巴賽麗廳La Brasserie主打「法國國慶月」，礁溪老爺則化身老爺航空、周周抽日本東京來回機票送旅客出國。

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie，為了即將到來7/14的法國國慶，將以整個7月迎接慶典到來。其中，最值一嘗的是具有法國歷史意義的傳統名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」，交疊著馬鈴薯與牛肉香氣，節慶限定每道1,580元；期間凡點購菜單標示國旗的經典菜，即贈法國國旗馬卡龍乙顆，藍、白、紅相間熱鬧繽紛。7/14法國國慶當日，可享全日啤酒派對折100元，當晚用餐再享現場賓果連線，有機會獲得國慶大獎。

礁溪老爺則搭上暑期出國熱的順風車，直接將飯店大廳改裝為機場航廈，並化身為航空公司機組人員，推出「老爺航空」五大航線關卡挑戰，即日起至8月28日，入住並完成指定關卡任務，周周抽「日本航空東京來回機票」及價值67,980元頂級「豪華老爺套房雙人住宿券」，再加碼抽最大獎「帛琉老爺5天4夜住宿券」，直接送旅客出國度假。

此外，礁溪老爺「岩波庭餐廳」也全新升級為日法無菜單料理饗宴，讓暑期前來體驗「老爺航空」活動的旅客，也能品嘗質感新料理。同時搭配全新推出的「童心」公共藝術作品，帶旅客穿越時空，飛往兒時歡樂時光。

巴賽麗廳法國月，點購指定經典名菜，贈法國馬卡龍乙顆。圖／台北亞都麗緻提供
巴賽麗廳法國月，點購指定經典名菜，贈法國馬卡龍乙顆。圖／台北亞都麗緻提供
「老爺航空」五大航線關卡挑戰，「帛琉潛水航線」引進大型9D體感VR設備，透過最新虛擬實境，帶旅客體驗蔚藍海底風情。圖／礁溪老爺提供
「老爺航空」五大航線關卡挑戰，「帛琉潛水航線」引進大型9D體感VR設備，透過最新虛擬實境，帶旅客體驗蔚藍海底風情。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺公共藝術，互動有趣的拍照打卡點「蜻蜓超人」。圖／礁溪老爺提供
礁溪老爺公共藝術，互動有趣的拍照打卡點「蜻蜓超人」。圖／礁溪老爺提供
巴賽麗廳法國月，整個7月節慶限定18世紀經典名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」。圖／台北亞都麗緻提供
巴賽麗廳法國月，整個7月節慶限定18世紀經典名菜「帕蒙蒂耶和牛焗洋芋」。圖／台北亞都麗緻提供

法國 國慶

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