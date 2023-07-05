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這才叫秒殺款！FRUITION獨家Seivson限定女裝上架就賣光

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
FRUITION獨家與台牌Seivson合作的限定女裝，透過簡約線條，展現在炎熱夏日中全新的搭配可能性，而且不容易撞衫。圖／FRUITION提供
FRUITION獨家與台牌Seivson合作的限定女裝，透過簡約線條，展現在炎熱夏日中全新的搭配可能性，而且不容易撞衫。圖／FRUITION提供

在你看這篇報導時，潮流選品店FRUITION獨家與台牌Seivson合作的限定女裝，多數都幾乎銷售一空了！不過這個早在東京時裝周就曝光的設計，透過簡約線條，展現在炎熱夏日中全新的搭配可能性，而且不容易撞衫，難怪注定是秒殺款。

日本為根據地的台牌Seivson每一季的系列作品不同，加上設計師擅長層疊性的造型，以及會大量運用特殊質感面料來製衣，因此收穫了許多死忠支持者。此次與FRUITION合作的系列是以豐收季節為靈感，將背對著的女性圖像作為象徵，同時呼應著西方豐收女神Demeter與東方文化。系列上衣選用了透氣且帶有彈性的純棉布料，並展現出果皮的線條感，加上宛如咬下果實的圓弧特殊剪裁。提供黑、Seivson經典裸白與特殊青梅果實綠三種顏色呈現，配件則有漁夫帽、棒球帽選擇。不過在日前開賣時，無論是FRUITION還是Seivson品牌官網，幾乎都完售，說明了其高人氣。

Dickies攜手愛爾蘭威士忌Jameson打造限定系列服飾。圖／Dickies提供
Dickies攜手愛爾蘭威士忌Jameson打造限定系列服飾。圖／Dickies提供

既然不一定能入手FRUITION與Seivson合作的限定女裝，那麼Dickies與百年威士忌廠Jameson的聯名系列，總不能又錯過！這系列提供了經典的艾森豪威爾夾克、874工裝褲、吊帶褲、T恤，襯衫、棒球帽及毛巾等7款單品，設計概念以威士忌瓶身上的酒紅、深綠、黑、奶油色及威士忌的琥珀色等5種經典配色貫穿全系列，其中短袖T恤還印製Jameson 1780年創立時期設計的橡木桶工人瓶身Logo圖繪，向歷史悠久的Jameson致敬。

FRUITION x Seivson系列棒球帽，1,080元。圖／FRUITION提供
FRUITION x Seivson系列棒球帽，1,080元。圖／FRUITION提供

FRUITION x Seivson系列手工刺繡豐收女神 Demeter T恤，1,580元。圖／FRUITION提供
FRUITION x Seivson系列手工刺繡豐收女神 Demeter T恤，1,580元。圖／FRUITION提供

FRUITION獨家與台牌Seivson合作的限定女裝，將背對著的女性圖像作為象徵，同時呼應著西方豐收女神Demeter與東方文化。圖／FRUITION提供
FRUITION獨家與台牌Seivson合作的限定女裝，將背對著的女性圖像作為象徵，同時呼應著西方豐收女神Demeter與東方文化。圖／FRUITION提供

Dickies與Jameson聯名系列棒球帽，1,380元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列棒球帽，1,380元。圖／Dickies提供

Dickies與Jameson聯名系列吊帶褲，3,980元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列吊帶褲，3,980元。圖／Dickies提供

Dickies與Jameson聯名系列重磅棉T恤，1,380元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列重磅棉T恤，1,380元。圖／Dickies提供

Dickies與Jameson聯名系列棒球帽，1,380元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列棒球帽，1,380元。圖／Dickies提供

Dickies與Jameson聯名系列874工裝褲，2,580元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列874工裝褲，2,580元。圖／Dickies提供

Dickies與Jameson聯名系列重磅棉T恤，1,380元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列重磅棉T恤，1,380元。圖／Dickies提供

Dickies與Jameson聯名系列吊帶褲，3,980元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列吊帶褲，3,980元。圖／Dickies提供

Dickies與Jameson聯名系列襯衫，3,180元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列襯衫，3,180元。圖／Dickies提供

Dickies與Jameson聯名系列艾森豪威爾夾克，3,980元。圖／Dickies提供
Dickies與Jameson聯名系列艾森豪威爾夾克，3,980元。圖／Dickies提供

日本 威爾

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