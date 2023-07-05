街頭時尚反轉奢華！法精品妙用水洗丹寧 營造夏輕奢

一向粗獷的丹寧，過往常見於藍領、工裝、街頭運動的服裝設計中。法國精品品品牌Roger Vivier則在盛夏時刻，推出一系列海洋風度假單品。選擇藍白配色與較為淺色的水洗丹寧，透過包款、鞋履、配件，在城市中營造出愜意的度假氛圍。

包括涼鞋、平底鞋、休閒鞋、托特包、手拿包、腰帶、帽款的全方位配件，大量使用了淺藍、白色為色彩主軸，由於低彩度的特性，賦予全身造型輕快印象。同時Roger Vivier再從水洗丹寧中得到靈感，將水洗質感輕盈卻又獨特的懷舊風格，點綴上珍珠或水晶鑽扣，將原本街頭、年輕的丹寧風格，注入了輕奢、閃耀的都會光彩。

亮點單品像是Viv_ Go Thick的水洗丹寧拼接小羊皮休閒鞋，以厚底增高、同時在水洗丹寧鞋面加上品牌經典的水晶鑽扣，華麗走跳；Viv Choc水洗丹寧亮片刺繡肩背包款則是以水洗丹寧為包款的「表情」，再於包款表面以刺繡手法加上亮片、珍珠，讓淺藍與白色、銀色，組合而成都會感十足的輕快甜美。