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街頭時尚反轉奢華！法精品妙用水洗丹寧 營造夏輕奢
一向粗獷的丹寧，過往常見於藍領、工裝、街頭運動的服裝設計中。法國精品品品牌Roger Vivier則在盛夏時刻，推出一系列海洋風度假單品。選擇藍白配色與較為淺色的水洗丹寧，透過包款、鞋履、配件，在城市中營造出愜意的度假氛圍。
包括涼鞋、平底鞋、休閒鞋、托特包、手拿包、腰帶、帽款的全方位配件，大量使用了淺藍、白色為色彩主軸，由於低彩度的特性，賦予全身造型輕快印象。同時Roger Vivier再從水洗丹寧中得到靈感，將水洗質感輕盈卻又獨特的懷舊風格，點綴上珍珠或水晶鑽扣，將原本街頭、年輕的丹寧風格，注入了輕奢、閃耀的都會光彩。
亮點單品像是Viv_ Go Thick的水洗丹寧拼接小羊皮休閒鞋，以厚底增高、同時在水洗丹寧鞋面加上品牌經典的水晶鑽扣，華麗走跳；Viv Choc水洗丹寧亮片刺繡肩背包款則是以水洗丹寧為包款的「表情」，再於包款表面以刺繡手法加上亮片、珍珠，讓淺藍與白色、銀色，組合而成都會感十足的輕快甜美。
較入門價位單品如Dorsay水洗丹寧淡金扣平底鞋、Gommettine水洗丹寧方扣芭蕾舞鞋、Viv_Skate原色單寧水晶扣漁夫帽與Viv_Skate原色單寧水晶扣棒球帽，約自24,000元至38,000元不等。最高單價則為Viv Choc水洗丹寧亮片刺繡肩背包，訂價則為13萬3000元。
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