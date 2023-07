街頭時尚反轉奢華！法精品妙用水洗丹寧 營造夏輕奢

一向粗獷的丹寧,過往常見於藍領、工裝、街頭運動的服裝設計中。法國精品品品牌Roger Vivier則在盛夏時刻,推出一系列海洋風度假單品。選擇藍白配色與較為淺色的水洗丹寧,透過包款、鞋履、配件,在城市中營造出愜意的度假氛圍。

包括涼鞋、平底鞋、休閒鞋、托特包、手拿包、腰帶、帽款的全方位配件,大量使用了淺藍、白色為色彩主軸,由於低彩度的特性,賦予全身造型輕快印象。同時Roger Vivier再從水洗丹寧中得到靈感,將水洗質感輕盈卻又獨特的懷舊風格,點綴上珍珠或水晶鑽扣,將原本街頭、年輕的丹寧風格,注入了輕奢、閃耀的都會光彩。

亮點單品像是Viv_ Go Thick的水洗丹寧拼接小羊皮休閒鞋,以厚底增高、同時在水洗丹寧鞋面加上品牌經典的水晶鑽扣,華麗走跳;Viv Choc水洗丹寧亮片刺繡肩背包款則是以水洗丹寧為包款的「表情」,再於包款表面以刺繡手法加上亮片、珍珠,讓淺藍與白色、銀色,組合而成都會感十足的輕快甜美。