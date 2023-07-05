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光看就好療癒！JINS推出台灣限定拉拉熊20周年限定眼鏡 又萌又慵懶讓人秒融化

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
連鎖眼鏡品牌JINS又推出台灣限定款了！這次是為拉拉熊紀念誕生20周年所推出的紀念款眼鏡。圖／JINS提供
連鎖眼鏡品牌JINS又推出台灣限定款了！這次是為拉拉熊紀念誕生20周年所推出的紀念款眼鏡。圖／JINS提供

來自日本的連鎖眼鏡品牌JINS又推出台灣限定款了！這次是拉拉熊（Rilakkuma）紀念誕生20周年所推出的紀念款眼鏡，結合4位人氣角色特徵，結合百搭流行鏡框，希望透過獨有的設計創意，帶給粉絲療癒的生活片刻。

JINS台灣限定拉拉熊眼鏡推出TR90輕量膠框與金屬框兩大系列，分別有4種款式3種顏色可選擇；膠框款式鏡腳上有各個角色的立體圖案，童趣感十足，搭配抹茶綠色的眼鏡盒及時鐘造型眼鏡布，就像拉拉熊與好朋友們，在耳邊不時提醒你，適當放鬆一下身心。而喜愛拉拉熊，同時想要有大人感設計，則可以選擇金屬款，線條簡約俐落，不論圓框還是方框，任何臉型都好搭，鏡腳則各別藏有拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊圖樣，以及各自喜愛的食物，並搭配黃色拉拉熊耍廢時刻眼鏡盒，呈現時髦與可愛的衝突感。JINS與拉拉熊合作還同步推出周邊配件，其中絨布眼鏡包以拉拉熊背後的神祕拉鍊為靈感，並且還原作者設定的水滴花紋布料內裡；另外還有兩款以拉拉熊、小白熊為主角所設計的硬殼眼鏡盒，上蓋印有兩個角色的萌樣表情，可愛度破表。

小林眼鏡邀請新生代男子團體U:NUS擔任代言人，並詮釋Clex韓系鏡架展現百變多樣性。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡邀請新生代男子團體U:NUS擔任代言人，並詮釋Clex韓系鏡架展現百變多樣性。圖／小林眼鏡提供

同樣是連鎖品牌的小林眼鏡則不賣萌，邀請了因選秀節目「原子少年」而成軍的新生代男子團體U:NUS擔任代言人，並詮釋Clex韓系鏡架展現百變多樣性。U:NUS首次代言品牌即與小林眼鏡合作，此次配戴Clex鏡架拍攝廣告時，高人氣團員都找到適合自己臉型的款式，並一致認為無論是私服穿搭或是工作場合，都能強化造型亮點。而且分別有粗框、細、圓金屬外框等選擇，搭配塑鋼材質或是鈦金屬等材質，達成輕巧及配戴穩定性。

小林眼鏡Clex韓系鏡架CASUAL休閒系列，1,480元起。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡Clex韓系鏡架CASUAL休閒系列，1,480元起。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡Clex韓系鏡架CLASSIC經典系列，1,480元起。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡Clex韓系鏡架CLASSIC經典系列，1,480元起。圖／小林眼鏡提供

JINS台灣限定拉拉熊眼鏡輕量膠框系列，附抹茶綠色專屬眼鏡盒&時鐘造型眼鏡布，1,980元起。圖／JINS提供
JINS台灣限定拉拉熊眼鏡輕量膠框系列，附抹茶綠色專屬眼鏡盒&時鐘造型眼鏡布，1,980元起。圖／JINS提供

JINS台灣限定拉拉熊眼鏡金屬框系列，附小雞黃色專屬眼鏡盒&時鐘造型眼鏡布，2,980元起。圖／JINS提供
JINS台灣限定拉拉熊眼鏡金屬框系列，附小雞黃色專屬眼鏡盒&時鐘造型眼鏡布，2,980元起。圖／JINS提供

拉拉熊 品牌 JINS

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