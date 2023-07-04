聽新聞
test
0:00 / 0:00
你的智慧手表安全嗎？這兩家瑞士表這樣做 聰明也安心
兒童配戴的智慧型手表驚傳爆炸，讓不少家長為之擔憂。事實上，智慧型手表已成不少人的日常生活配件，但除了主要的智慧型手表大廠，也有不少瑞士製表品牌也推出智慧型手表，那麼：他們的電力來源是否安全呢？
事實上，以瑞士平價機械表品牌康斯登（Federique Constant）為例，其手機電機使用的是類似鈕扣電池、並非充電型電池，因此當數年之後、電力耗盡時才需要更換；此外像是萬寶龍（Montblanc）也有Summit 3智慧腕表，其電力來源則是與手機一樣使用的是鋰電池，穩定、長效。同時無論手表、數位商品，商品進口台灣時，也都經政府部門檢驗以確保品質。
值得一提的是，在今日引起熱烈討論的兒童用智慧手表，是因未使用原廠電池，加上不當使用因此產生嚴重瑕疵，這也帶出另一值得留心之處：無論是智慧手表或傳統手表，記得定期回到原廠檢修、保護，物品才能用得長久、用得安心！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言