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你的智慧手表安全嗎？這兩家瑞士表這樣做 聰明也安心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
智慧型手表已成不少人的數位生活日常，因此如何安全使用也成近日公眾新聞焦點。圖／萬寶龍提供
智慧型手表已成不少人的數位生活日常，因此如何安全使用也成近日公眾新聞焦點。圖／萬寶龍提供

兒童配戴的智慧型手表驚傳爆炸，讓不少家長為之擔憂。事實上，智慧型手表已成不少人的日常生活配件，但除了主要的智慧型手表大廠，也有不少瑞士製表品牌也推出智慧型手表，那麼：他們的電力來源是否安全呢？

事實上，以瑞士平價機械表品牌康斯登（Federique Constant）為例，其手機電機使用的是類似鈕扣電池、並非充電型電池，因此當數年之後、電力耗盡時才需要更換；此外像是萬寶龍（Montblanc）也有Summit 3智慧腕表，其電力來源則是與手機一樣使用的是鋰電池，穩定、長效。同時無論手表、數位商品，商品進口台灣時，也都經政府部門檢驗以確保品質。

值得一提的是，在今日引起熱烈討論的兒童用智慧手表，是因未使用原廠電池，加上不當使用因此產生嚴重瑕疵，這也帶出另一值得留心之處：無論是智慧手表或傳統手表，記得定期回到原廠檢修、保護，物品才能用得長久、用得安心！

萬寶龍的Summit 3智慧手表，除了有時間顯示資訊，也包含多樣化的健康管理功能。
萬寶龍的Summit 3智慧手表，除了有時間顯示資訊，也包含多樣化的健康管理功能。
只要透過手機連線，康斯登便能將智慧手表轉化為自主健康管理小幫手。圖 / 康斯登提供。
只要透過手機連線，康斯登便能將智慧手表轉化為自主健康管理小幫手。圖 / 康斯登提供。
康斯登智能手表FC-285則透過MotionX技術，擁有「Sleeptracker®睡眠監測」與「睡眠周期鬧鐘」兩大功能，可對應手機中應用程式，改善睡眠、提升生活品質。圖 / 康斯登提供。
康斯登智能手表FC-285則透過MotionX技術，擁有「Sleeptracker®睡眠監測」與「睡眠周期鬧鐘」兩大功能，可對應手機中應用程式，改善睡眠、提升生活品質。圖 / 康斯登提供。
一如汽車、數位商品，除了使用原廠零件，定期保養、維修，才是智慧手表使用長久、穩定的重要關鍵。圖／萬寶龍提供
一如汽車、數位商品，除了使用原廠零件，定期保養、維修，才是智慧手表使用長久、穩定的重要關鍵。圖／萬寶龍提供

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