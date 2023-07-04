你的智慧手表安全嗎？這兩家瑞士表這樣做 聰明也安心

兒童配戴的智慧型手表驚傳爆炸，讓不少家長為之擔憂。事實上，智慧型手表已成不少人的日常生活配件，但除了主要的智慧型手表大廠，也有不少瑞士製表品牌也推出智慧型手表，那麼：他們的電力來源是否安全呢？

事實上，以瑞士平價機械表品牌康斯登（Federique Constant）為例，其手機電機使用的是類似鈕扣電池、並非充電型電池，因此當數年之後、電力耗盡時才需要更換；此外像是萬寶龍（Montblanc）也有Summit 3智慧腕表，其電力來源則是與手機一樣使用的是鋰電池，穩定、長效。同時無論手表、數位商品，商品進口台灣時，也都經政府部門檢驗以確保品質。