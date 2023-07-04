接力玩「抬鐘人」諧音哏！IKEA小編出手了 拋「逮八、難投」笑翻網友
台灣縣市的諧音哏近期在網路爆紅，一張「抬鐘人」照片引發網友創意與討論，連鎖居家賣場也加入戰局，IKEA稍早在官方FB發出一系列諧音哏的圖片，運用IKEA各種小物與諧音聯想，包括「逮八人」、「新把人」、「花簾人」等，讓網友大讚「小編夠神！」
IKEA擅長操作社群，此次搭上諧音哏話題，第一張照片就是「抬鐘人」，巧妙以木偶飾品搭配時鐘，直接讓網友噴飯，「逃猿人」讓猩猩玩偶坐在玩具火車上，「高熊人」則是巧妙對比IKEA兩隻大小不一的熊玩偶，「雲淋人」則是雲朵壁燈搭配人形玩偶。
網友最為稱讚的就是「逮八人」，同樣以小玩偶呈現，「髒畫人」以蠟筆與畫架，「喵立人」是貓咪玩偶與人偶飾品，「yee籃人」則是一堆恐龍玩偶搭配置物籃，都讓網友笑翻。
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