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近13億珠寶狂秀義式美 GUCCI Allegoria全球首獻台灣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「GUCCI Allegoria四季寓言」系列，全球巡迴首站即在台灣登場，系列新品加經典珠寶總計約128件、總值近13億，展覽將自7月6日（四）開始，並採預約制進行。圖／GUCCI提供（合成圖）
「GUCCI Allegoria四季寓言」系列，全球巡迴首站即在台灣登場，系列新品加經典珠寶總計約128件、總值近13億，展覽將自7月6日（四）開始，並採預約制進行。圖／GUCCI提供（合成圖）

雖然GUCCI自2019年首度發表品牌高級珠寶系列，但在短短數年間已經展現品牌源自佛羅倫斯的義式美學與獨特辨識度。上月甫於義大利佛羅倫斯首度問世的古馳（GUCCI）「GUCCI Allegoria四季寓言」系列，全球巡迴首站即在台灣登場，系列新品加經典珠寶總計約128件、總值近13億，展覽將自7月6日（四）開始，並採預約制進行。

2022年曾以「壯遊」為題，GUCCI 2023的珠寶則將主題聚焦於「四季」，而「寓言」則更接近一則短文，因此並非可以直觀言說，更接近充滿想樣空間與故事性。GUCCI Allegoria四季寓言因此透過春日的優雅粉彩、夏日的鮮明對比、秋天的知性和諧，以及冬天的耀眼奪目，透過寶石的色彩變化與金工，遞傳季節的更迭流轉之美。

資深珠寶評論家黃尹青分析，別緻的金工設計、寶石的姿態以及華麗的色彩配置，是古馳高級珠寶的三大特點，而本次的「GUCCI Allegoria四季寓言」系列再有著用色細膩、高辨視度、複雜細節、碩大寶石、珠寶髮飾、古典工藝新用等諸多特色。例如本次最大主石為一顆重達226克拉、產自巴西的綠碧璽，同時另有單顆30克拉以上的蛋白石、孔賽石、粉紅碧璽、黃色藍寶石、海藍寶石，個別重達36.5克拉至161.4克拉不等，其他另有祖母綠、湖水藍碧璽、帕拉依巴碧璽、綠碧璽、薄荷綠碧璽、坦桑石、尖晶石、橘色藍寶石、柑橘石榴石也在5.3至25.9克拉不等，也讓GUCCI成為彩色半寶石、礦石的狩獵者，為藏家羅列以天下奇珍異石。

於此同時，蝴蝶結、獅子圖案也已成GUCCI高級珠寶的常見元素，前者從骨董珠寶得到啟發，將喬治亞時期（西元1714～1837年）的古典風格融入現代設計，透過像是一枚18K白金鑲黃色藍寶石和鑽石多指戒指，遊走於古典與當代之際，並在浪漫中呈現輕顫的生命力；後者的獅頭則有權利、成功的象徵，例如本次珠寶中一款18K黃金獅頭夾式耳環，不僅有著清楚可變的鬃毛、輪廓細節，獅口中咬住寶石的意念，也象徵了財富或成功的守護者。

複雜精巧的設計與鑲嵌、工藝，更在寶石、圖像符碼之外，賦予了珠寶無形的賞玩樂趣。例如品牌從2022年首見的「鍊子」設計在今年更為精緻、立體，鍊子間彼此具有2至3種不同風格組件，以交錯、交織出幾何圖案與微型建築之美；同時全組件皆鑲嵌長方形或圓型切割鑽石，「看不見」貴金屬的方式，也展現出古馳的「大手筆」，鍊子並有大、中、小三種尺寸，以及隱藏式鎖扣。

最值得一提的是：GUCCI並使用了佩斯利（Paisley）鑽石，以其宛如草履蟲或淚滴的形式，部分珠寶採用平面在上、刻面為下，部分珠寶則改為刻面為上、平面為下，再搭配進光量更大、類似於玫瑰式切割（rosecut）的工法，讓珠寶呈現最大程度的閃耀華麗，其中像是18K白金鑲嵌帕拉依巴碧璽、祖母綠和鑽石耳環，18K白金項鍊，鑲嵌祖母綠、帕拉伊巴碧璽和鑽石，都是賞玩亮點作品。

其他亮點珠寶包含像是黃色藍寶石琺瑯項鍊，先於貴金屬表進行刻紋、再於其上施作琺瑯，讓其擁有近似於高級鐘表「機刻雕花」的相似生動紋理，同時重達104.4克拉產自斯里蘭卡的黃色藍寶石更讓人心生喜悅與幸福感；另外像是春日主題的一款粉紅碧璽彩色蝴蝶項鍊除了主石的巴西產粉紅碧璽重達161.44克拉，更羅列以80顆總重98.66克拉的梨形切割彩色碧璽，讓寶石呈現色彩的漸變色澤，和諧、飽滿，宛如彩虹，背後卻有著GUCCI必須自全世界搜羅寶石的耗費心力，最終具現成一款又一款的絕美之作。

「GUCCI Allegoria四季寓言」高級珠寶季腕表展，地點位於Bellavita寶麗廣場，每日11點至晚上8點，將採完全預約制，可至GUCCI全台專門店，預約洽詢。

春主題，18K黃金戒指，鑲嵌綠色碧璽、金絲雀碧璽和鑽石，訂價約1,190萬元。圖／GUCCI提供
春主題，18K黃金戒指，鑲嵌綠色碧璽、金絲雀碧璽和鑽石，訂價約1,190萬元。圖／GUCCI提供
冬季主題的18K白金手鍊，共鑲嵌了黃色藍寶石、坦桑石和鑽石，透過高雅的藍色與黃色藍寶石，呈現12月底聖誕團聚的歡樂聯想，訂價約2,205萬。圖／GUCCI提供
冬季主題的18K白金手鍊，共鑲嵌了黃色藍寶石、坦桑石和鑽石，透過高雅的藍色與黃色藍寶石，呈現12月底聖誕團聚的歡樂聯想，訂價約2,205萬。圖／GUCCI提供
夏日主題，18K白金夾式耳環，鑲嵌帕拉伊巴碧璽、金綠寶石、尖晶石和鑽石，其中耳環末端鑲嵌的帕拉伊巴碧璽、金綠寶石、尖晶石，呈現出色彩上的共鳴與歡愉感受。訂價約2,540萬元。圖／GUCCI提供
夏日主題，18K白金夾式耳環，鑲嵌帕拉伊巴碧璽、金綠寶石、尖晶石和鑽石，其中耳環末端鑲嵌的帕拉伊巴碧璽、金綠寶石、尖晶石，呈現出色彩上的共鳴與歡愉感受。訂價約2,540萬元。圖／GUCCI提供
一款春日主題的18K黃金和琺瑯項鍊，鑲嵌綠色碧璽、彩碧璽和鑽石，除了合適女性反面配戴，也適合高大之男性正面造型使用，訂價約7,450萬元，是本次展出最高單價作品；珠寶相間的星星圖案、長方形鑽石除了賦予珠寶層次，重達226克拉的枕型切割綠色碧璽更是全場最大亮點。圖／GUCCI提供
一款春日主題的18K黃金和琺瑯項鍊，鑲嵌綠色碧璽、彩碧璽和鑽石，除了合適女性反面配戴，也適合高大之男性正面造型使用，訂價約7,450萬元，是本次展出最高單價作品；珠寶相間的星星圖案、長方形鑽石除了賦予珠寶層次，重達226克拉的枕型切割綠色碧璽更是全場最大亮點。圖／GUCCI提供
夏日主題的18K白金項鍊，鑲嵌祖母綠、帕拉伊巴碧璽和鑽石，以精緻的鏈條，祖母綠和帕拉伊巴碧璽上的輝映，顯現出海天一色的清澈與浪漫，訂價約6,110萬元。圖／GUCCI提供
夏日主題的18K白金項鍊，鑲嵌祖母綠、帕拉伊巴碧璽和鑽石，以精緻的鏈條，祖母綠和帕拉伊巴碧璽上的輝映，顯現出海天一色的清澈與浪漫，訂價約6,110萬元。圖／GUCCI提供
冬季主題的18K白金和藍色琺瑯鑲黃色藍寶石和鑽石項鍊，主石為一顆104.4克拉之黃色藍寶石，同時琺瑯底部並有金屬刻紋、別具層次，訂價約3,725萬元。圖／GUCCI提供
冬季主題的18K白金和藍色琺瑯鑲黃色藍寶石和鑽石項鍊，主石為一顆104.4克拉之黃色藍寶石，同時琺瑯底部並有金屬刻紋、別具層次，訂價約3,725萬元。圖／GUCCI提供
18K黃金戒指，鑲嵌心形薄荷碧璽和鑽石，訂價約445萬元。圖／GUCCI提供
18K黃金戒指，鑲嵌心形薄荷碧璽和鑽石，訂價約445萬元。圖／GUCCI提供
春日主題的18K黃金夾式耳環，鑲嵌紅碧璽、粉色尖晶石和鑽石。GUCCI近年愛用的蝴蝶結並具有外擴式的整體輪廓，在古典中也具當代風格，訂價約375萬元。圖／GUCCI提供
春日主題的18K黃金夾式耳環，鑲嵌紅碧璽、粉色尖晶石和鑽石。GUCCI近年愛用的蝴蝶結並具有外擴式的整體輪廓，在古典中也具當代風格，訂價約375萬元。圖／GUCCI提供

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