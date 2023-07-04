獨／米其林推薦！台北知名印度餐廳8月熄燈 結束9年時光

喜歡吃印度料理嗎？獲得米其林餐盤推薦的台北知名印度餐廳「想想廚房」宣佈，預計將於8月26日停業，結束9年的經營時光。隨著消息一出，也引起粉絲們的不捨。

創業於2014年11月的「想想廚房」位於台北中山區，印度主廚Joseph曾任職於多間五星級飯店，擁有深厚的料理功力，店內提供有酥煎魚餅佐烏魚子與鯷魚蛋黃醬、爐烤雞肉佐香菜優格醬、印度起司菠菜咖哩等多種料理，甚至還推出過「臭豆腐咖哩」，屬於台北少見的印度風格餐酒館。

憑藉著美味的料理，想想廚房已經連續多年獲得台北米其林指南的餐盤，也曾獲得「500盤」的名人推薦，擄獲許多饕客的心與胃。在google地圖中，獲得超過700則評論，平均4.3分，更是許多人中最佳的台北印度餐廳之一。