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獨家、限量、台灣限定 格蘭哥尼3款雪莉桶酒款登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「格蘭哥尼12年PluX」建議售價1,600元。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭哥尼12年PluX」建議售價1,600元。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

沉澱了一年，格蘭哥尼7月迎來3款集結獨家、限量、台灣限定於一身的威士忌酒款，分別為專門為台灣威士忌愛好者量身訂製的「格蘭哥尼12年PluX」批次限量第一版，以及兩款森藏雪莉單桶系列——「2007 歐洲橡木雪莉桶」全台限量 598 瓶，「2009 歐洲橡木雪莉桶」全台限量 624 瓶。

近年來，隨著雪莉酒市場的衰退，要取得頂級雪莉桶，跟過去相較益發困難。身為專門產出最具珍藏價值的雪莉桶佳釀，格蘭哥尼自從在1980年代面對雪莉桶出口禁令後，便開始不惜成本親自挑選、訂製雪莉桶，正式從傳統走向訂製的路程。麥立得洋酒耗費鉅資，打造屬於自己的雪莉桶供應鏈，從橡木種類的挑選、風乾時間長短、適當的烘烤火候到最後選擇何種雪莉酒來潤桶，供應商都能為麥立得洋酒專屬客製。

「格蘭哥尼12年PluX」 可說完全依據台灣饕客喜愛的威士忌風味量身打造，將全新訂製的格蘭哥尼原酒，放入初次裝填PX 雪莉桶後，產出小批次限量第一版。酒色閃耀著琥珀般的耀眼光澤，入口是台灣人所熟悉的梅乾，搭配葡萄乾及誘人的柑橘與燉煮蘋果氣息，口感有著濃郁的蜜餞、果乾，延續著口中的香甜，輕快的辛香料風味挑起舌尖的渴望，尾韻則帶有巧克力、黑棗並交融橡木氣息，在口中餘韻不絕。

格蘭哥尼「森藏雪莉單桶系列——2007 歐洲橡木雪莉桶」，使用頂規歐洲橡木，香氣充斥，富有飽滿的黑色莓果與辛香，有特殊的異國情調，口感輕柔，濃郁的果乾甘甜主導整體風味核心，尾韻有松木、胡椒、荳蔻與些許丹寧殘留。

另一款「森藏雪莉單桶系列——2009 歐洲橡木雪莉桶」，同樣是 100% 初次歐洲橡木 Oloroso 雪莉單桶，富有濃郁的柑橘果醬及果乾香氣，襯出柔和的橡木與皮革氣息，宛如義式濃縮咖啡般香味馥郁，口感油葡萄乾、糖漬李子湧出甜香，些許甘草、辛香氣味在舌尖上跳躍，尾韻則同時包容濃郁的葡萄甘甜與活潑的清新柑橘氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭哥尼「森藏雪莉單桶系列——2007 歐洲橡木雪莉桶」建議售價9,800元。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼「森藏雪莉單桶系列——2007 歐洲橡木雪莉桶」建議售價9,800元。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼全球品牌大使 Gordon Dundas（左起）、大中華區總經理李正怙、格蘭哥尼品牌大使和之安。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼全球品牌大使 Gordon Dundas（左起）、大中華區總經理李正怙、格蘭哥尼品牌大使和之安。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼「森藏雪莉單桶系列——2009歐洲橡木雪莉桶」建議售價8,800元。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭哥尼「森藏雪莉單桶系列——2009歐洲橡木雪莉桶」建議售價8,800元。圖／麥立得提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

柑橘 氣味

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