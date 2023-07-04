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3種起司！必勝客「藍濃起司蕈菇紙包飯」新品省10元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客「MyBox個人餐」，今夏新增「藍濃起司蕈菇紙包飯」。圖／必勝客提供
必勝客「MyBox個人餐」，今夏新增「藍濃起司蕈菇紙包飯」。圖／必勝客提供

提供多種餐點選擇的必勝客「MyBox個人餐」，今夏新增「藍濃起司蕈菇紙包飯」，使用義大利藍起司搭配莫扎瑞拉起司、帕瑪森起司，帶來濃郁厚實的滋味。為慶祝新品上市，還有限時嘗鮮優惠。

全新推出的「藍濃起司蕈菇紙包飯」，採用知名的義大利藍起司做基底，調製成濃郁醬汁，搭配台梗九號米，以及產地直送的有機鴻喜菇、雪白菇、鮮烤核桃、菠菜，最後再撒上莫札瑞拉與帕馬森起司，以212度高溫紙包烘烤後出爐，適合喜愛蔬食料理、清負擔料理的民眾，每份209元。

為慶祝新品上市，即日起至8月28日期間，藍濃起司蕈菇紙包飯優惠嘗鮮價199元。另外週一至週五期間，使用pk雙饗卡app訂購紙包飯系列，加1元就多1件副食，共有旋風肉桂捲、薯金幣、黃金和風鱈魚塊、BBQ雞1腿1翅等選擇（4選1）

起司 義大利 必勝客

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