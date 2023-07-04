業界唯一永續雙認證！全家推6款永續土司 限時2件7.9折

永續行動從日常飲食做起！全家便利商店推出6款「永續土司」，耗時4年研發，取得Clean Label少添加、碳足跡標籤雙認證，包括「新纖麥」、「醇乳香」、「原味覺」、「陽光葡萄」、「小麥胚芽」、「綿柔鮮奶」等名列暢銷排行榜上的定番商品，全數獲得碳足跡標籤，不僅需將原料取得、生產製造、配銷、到產品生命週期終了的碳排放量完整揭露，更是市面上唯一同時獲碳足跡標籤與Clean Label食品少添加雙認證的土司，讓消費者透過日常選擇，輕鬆響應「便利永續 你也+1」的全家ESG核心精神。歡慶匠土司系列商品取得碳標籤，7月7日至7月9日家庭號與2片裝土司指定品項任2件7.9折。

根據統計，全家「匠土司」系列商品年銷2,300萬個，其中「醇乳香土司」、「原味覺土司」名列銷售排行榜冠亞軍；「新纖麥土司」更在今年一舉拿下2項國際大獎，包含Monde Selection金獎、國際風味評鑑所iTQi風味絕佳三星獎章，為土司的最高榮譽，無論是營養價值或風味，皆受國際肯定。全家土司由旗下子公司福比麵包廠所生產，本次高達6個明星商品取得碳足跡標籤認證，搶先成為烘焙界的ESG領航者，並呼應聯合國永續發展目標(SDGs)目標12「責任消費及生產」、目標13「氣候行動」。

福比麵包廠總經理林純如表示，福比麵包廠透明公開地揭露碳排放量，不僅是對產品負責的展現，更希望依此做為工廠減碳的起手式。全家此次一口氣通過6款土司的碳足跡標籤認證，期間需鉅細靡遺盤點土司商品的原料來源、運送過程、生產中的耗水耗電，甚至連末端商品的物流配送、回收處理等環節，都需要逐一清查。事實上，全家土司在取得碳足跡標籤之前，亦領先業界取得Clean Label食品潔淨標章，從少添加到碳標籤的永續之路，歷經超過4年，成功打造業界唯一的雙認證「永續土司」。

福比麵包廠為全家2016年投資成立的子公司，供應全家逾4,100店之麵包商品，承襲全家重視食品安全的傳統，福比生產線上達99%的麵包取得Clean Label少添加認證，更是全台第一個全品項使用「時控條碼」的烘焙廠，透過科技應用，在商品的條碼上加入時間參數，逾有效期限的商品即無法從末端收銀機過刷，可100%確保消費者不會買到過期商品。

有鑑於永續浪潮趨勢，林純如表示，福比麵包近年亦致力於包材減塑，透過輕量化設計，降低麵包包裝所造成的環境負擔，2023年減塑目標將超過16公噸，並將持續優先採用在地物料、設備優化降低耗能，朝向更低碳的生產線邁進。