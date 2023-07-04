打造完整日系簡單生活！在無印良品店中能買到眼鏡囉

台灣人楓日本，也越來越多人崇尚日本的簡單生活美學，這讓日系品牌決定攜手合作，MUJI無印良品在大潤發中壢店開新店，打造出超過500坪的店舖面積，更首度與日系眼鏡品牌JINS合作，共同開設無隔閡賣場，讓消費者自在於兩個品牌間穿梭，穿搭與眼鏡可以一次購足，即日起至7月13日，在無印良品或JINS大潤發中壢門市，消費達指定門檻，送抵用券一張。

無印良品首度攜手JINS合作，雙方在門面設計上，都採用木作古材做為門框，無印良品店中採用JINS眼鏡為陳列，也提供老花專用的月讀眼竟，方便消費者時用，雙方也合作，在10坪空間中，以「再生與永續」為主題，讓民眾穿梭其中，一起享受生活、服飾、配鏡的全方位服務。