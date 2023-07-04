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打造完整日系簡單生活！在無印良品店中能買到眼鏡囉
台灣人楓日本，也越來越多人崇尚日本的簡單生活美學，這讓日系品牌決定攜手合作，MUJI無印良品在大潤發中壢店開新店，打造出超過500坪的店舖面積，更首度與日系眼鏡品牌JINS合作，共同開設無隔閡賣場，讓消費者自在於兩個品牌間穿梭，穿搭與眼鏡可以一次購足，即日起至7月13日，在無印良品或JINS大潤發中壢門市，消費達指定門檻，送抵用券一張。
無印良品首度攜手JINS合作，雙方在門面設計上，都採用木作古材做為門框，無印良品店中採用JINS眼鏡為陳列，也提供老花專用的月讀眼竟，方便消費者時用，雙方也合作，在10坪空間中，以「再生與永續」為主題，讓民眾穿梭其中，一起享受生活、服飾、配鏡的全方位服務。
無印良品大潤發中壢門市中，包括的男女裝、童裝、美妝保養品及文具用品外，更注重在居家、收納用品及料理食品的銷售，也強化日日好物系列，7月13日起購買指定款日日好物，享現折5元，另外除了日本進口零食點心外，也販售在地生產開發的各式料理與飲品，冷凍與冷藏食品、調味料與台灣特色食材點心等，7月13日前單筆消費滿666元，送指定款台灣米與炒飯元素各一份；7月4日至13日購買49元以下食品任5包，享199元優惠價。
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