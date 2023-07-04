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獨立而自由 SHIATZY CHEN獻23早秋 流囀VOICE系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN的2023早秋系列從書法的線條得到靈感，結合音聲，轉譯為時裝的流動與自由姿態。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
SHIATZY CHEN的2023早秋系列從書法的線條得到靈感，結合音聲，轉譯為時裝的流動與自由姿態。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）

聽覺與視覺雖然是兩項不同感官，但常有互通之處。夏姿陳SHIATZY CHEN將聲音語言比喻為知識與力量，從書法中得到靈感，並借鏡1920年代的女性解放風潮，進而創作出2023早秋系列「流囀 VOICE」，摩登、自由、當代而流動。

簡約與黑與白、花苞袖的中式領襯衫並搭配及膝波浪裙，是SHIATZY CHEN 2023早秋的焦點輪廓。整體設計捕捉到1920年從X轉為直筒H-Line的身形，由於當時一次大戰結束，更多女性進入了專業領域，因此全系列服裝的色彩更為簡潔俐落。

同時延續品牌特色的獨家開版印花，2023早秋則提前從中秋節得到啟發，芍藥、蝴蝶、兔子不僅讓人聯想到神話故事，也帶來了季節感、浪漫與自由的想像。本季洋裝運用獨家開版緹花結合法式蕾絲、純絲烏干紗，展現品牌巧妙運用西式布料但中式風格的呈現，此外推薦單品則有金屬釦飾粗低跟尖頭鞋，鞋款再搭配上及膝波浪裙、白或黑色長襪後，不僅帶出小女人的青春俐落，同時也反映出一次世界大戰後女性覺醒，走上街頭的活躍姿態。

本季的獨特開版印花結合芍藥、蝴蝶、兔子等元素，因而帶來季節感與浪漫的想像。圖／SHIATZY CHEN提供
本季的獨特開版印花結合芍藥、蝴蝶、兔子等元素，因而帶來季節感與浪漫的想像。圖／SHIATZY CHEN提供
本季亮點單品首推金屬釦飾的粗低跟尖頭鞋，並可搭配短襪與膝波浪裙，展現出自由活躍身影。圖／SHIATZY CHEN提供
本季亮點單品首推金屬釦飾的粗低跟尖頭鞋，並可搭配短襪與膝波浪裙，展現出自由活躍身影。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳以法式蕾絲、純絲烏干紗但運用於中式大衣、斜襟緞布背心等單品，帶出品牌一以貫之的中西合併手法。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳以法式蕾絲、純絲烏干紗但運用於中式大衣、斜襟緞布背心等單品，帶出品牌一以貫之的中西合併手法。圖／SHIATZY CHEN提供
簡約的黑白二色，一如1920年代的時裝輪廓，從原本的X走向H-Line，更為獨立、自信且專業。圖／SHIATZY CHEN提供
簡約的黑白二色，一如1920年代的時裝輪廓，從原本的X走向H-Line，更為獨立、自信且專業。圖／SHIATZY CHEN提供

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