獨立而自由 SHIATZY CHEN獻23早秋 流囀VOICE系列

聽覺與視覺雖然是兩項不同感官，但常有互通之處。夏姿陳SHIATZY CHEN將聲音語言比喻為知識與力量，從書法中得到靈感，並借鏡1920年代的女性解放風潮，進而創作出2023早秋系列「流囀 VOICE」，摩登、自由、當代而流動。

簡約與黑與白、花苞袖的中式領襯衫並搭配及膝波浪裙，是SHIATZY CHEN 2023早秋的焦點輪廓。整體設計捕捉到1920年從X轉為直筒H-Line的身形，由於當時一次大戰結束，更多女性進入了專業領域，因此全系列服裝的色彩更為簡潔俐落。