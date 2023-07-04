獨立而自由 SHIATZY CHEN獻23早秋 流囀VOICE系列
聽覺與視覺雖然是兩項不同感官，但常有互通之處。夏姿陳SHIATZY CHEN將聲音語言比喻為知識與力量，從書法中得到靈感，並借鏡1920年代的女性解放風潮，進而創作出2023早秋系列「流囀 VOICE」，摩登、自由、當代而流動。
簡約與黑與白、花苞袖的中式領襯衫並搭配及膝波浪裙，是SHIATZY CHEN 2023早秋的焦點輪廓。整體設計捕捉到1920年從X轉為直筒H-Line的身形，由於當時一次大戰結束，更多女性進入了專業領域，因此全系列服裝的色彩更為簡潔俐落。
同時延續品牌特色的獨家開版印花，2023早秋則提前從中秋節得到啟發，芍藥、蝴蝶、兔子不僅讓人聯想到神話故事，也帶來了季節感、浪漫與自由的想像。本季洋裝運用獨家開版緹花結合法式蕾絲、純絲烏干紗，展現品牌巧妙運用西式布料但中式風格的呈現，此外推薦單品則有金屬釦飾粗低跟尖頭鞋，鞋款再搭配上及膝波浪裙、白或黑色長襪後，不僅帶出小女人的青春俐落，同時也反映出一次世界大戰後女性覺醒，走上街頭的活躍姿態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言