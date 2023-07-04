最美古巴女星演繹 LV史上最大規模的珠寶史詩

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年發表設計規模與企圖心都相當宏大的全新高級珠寶系列Deep Time，如今品牌釋出最新Deep Time高級珠寶系列形象廣告，由挪威時尚攝影大師Sølve Sundsbø掌鏡拍攝，品牌大使安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）這位古巴裔西班牙女演員擔綱演出，是雙方合作兩年來，她首度為品牌的高級珠寶廣告代言。

路易威登腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof創作的Deep Time高級珠寶系列，共分為「Geology地質學」與「Life生命」兩個大篇章，篇章內再細分成16個主題，其中13個主題，如Bones骨骸、Gondwana岡瓦納大陸等，都是首次出現在高級珠寶系列中。每一個主題均以不同的手法，透過珠寶表現關於轉變、生命與兩者相依相生的生命史詩。Deep Time系列也是品牌迄今數量最多的高級珠寶系列，共有170多件獨一無二的作品，其中僅第一個篇章就有95件高級珠寶作品，以及數量創紀錄的珍貴寶石。 路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Fossils化石主題項鍊。圖／路易威登提供 路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Rupture分裂主題項鍊。圖／路易威登提供 路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Wave波浪主題項鍊，鑲嵌一顆橢圓形切割40.80克拉斯里蘭卡皇家藍藍寶石。 路易威登品牌大使安娜德哈瑪斯演繹全新高級珠寶系列Deep Time。圖／路易威登提供 路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Gondwana岡瓦納大陸主題項鍊。圖／路易威登提供 路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Plants植物主題項鍊。圖／路易威登提供 路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Myriad無數主題項鍊。圖／路易威登提供 路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Bones骨骸主題手環。圖／路易威登提供 路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Drift漂流著提戒指。圖／路易威登提供 路易威登品牌大使安娜德哈瑪斯演繹全新高級珠寶系列Deep Time。圖／路易威登提供