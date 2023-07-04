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最美古巴女星演繹 LV史上最大規模的珠寶史詩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登品牌大使安娜德哈瑪斯演繹全新高級珠寶系列Deep Time。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使安娜德哈瑪斯演繹全新高級珠寶系列Deep Time。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年發表設計規模與企圖心都相當宏大的全新高級珠寶系列Deep Time，如今品牌釋出最新Deep Time高級珠寶系列形象廣告，由挪威時尚攝影大師Sølve Sundsbø掌鏡拍攝，品牌大使安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）這位古巴裔西班牙女演員擔綱演出，是雙方合作兩年來，她首度為品牌的高級珠寶廣告代言。

路易威登腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof創作的Deep Time高級珠寶系列，共分為「Geology地質學」與「Life生命」兩個大篇章，篇章內再細分成16個主題，其中13個主題，如Bones骨骸、Gondwana岡瓦納大陸等，都是首次出現在高級珠寶系列中。每一個主題均以不同的手法，透過珠寶表現關於轉變、生命與兩者相依相生的生命史詩。Deep Time系列也是品牌迄今數量最多的高級珠寶系列，共有170多件獨一無二的作品，其中僅第一個篇章就有95件高級珠寶作品，以及數量創紀錄的珍貴寶石。

路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Fossils化石主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Fossils化石主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Rupture分裂主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Rupture分裂主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Wave波浪主題項鍊，鑲嵌一顆橢圓形切割40.80克拉斯里蘭卡皇家藍藍寶石。
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Wave波浪主題項鍊，鑲嵌一顆橢圓形切割40.80克拉斯里蘭卡皇家藍藍寶石。
路易威登品牌大使安娜德哈瑪斯演繹全新高級珠寶系列Deep Time。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使安娜德哈瑪斯演繹全新高級珠寶系列Deep Time。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Gondwana岡瓦納大陸主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Gondwana岡瓦納大陸主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Plants植物主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Plants植物主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Myriad無數主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Myriad無數主題項鍊。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Bones骨骸主題手環。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Bones骨骸主題手環。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Drift漂流著提戒指。圖／路易威登提供
路易威登全新高級珠寶Deep Time系列Drift漂流著提戒指。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使安娜德哈瑪斯演繹全新高級珠寶系列Deep Time。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使安娜德哈瑪斯演繹全新高級珠寶系列Deep Time。圖／路易威登提供

珠寶 品牌 LV

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