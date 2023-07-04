每日秒殺完售！好丘芒果太郎厚醬貝果單月銷售破萬顆

台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's攜手新世代最ㄎㄧㄤ團「芒果醬Mango Jump」，打造出使用大量新鮮芒果的全新口味「芒果太郎厚醬貝果」，自上市以來創下每日完售秒殺紀錄，並獲百萬網路討論聲量，在短短一個月內，銷售量已突破萬顆。除聯名款厚醬貝果以外，好丘更推出富有芒果香草冰淇淋香氣的「芒果香草乳酪貝果」，再創「貝果界美味天花板」新高度。

為了歡慶「芒果太郎厚醬貝果」締造銷售破萬顆佳績，好丘日前特別邀請「芒果醬Mango Jump」，在好丘信義店擔任一日店長，並開放粉絲超近距離互動，熱情的粉絲一早就在現場排隊守候，超限量的入場資格瞬間便被粉絲們秒殺。

「芒果醬Mango Jump」主唱佐治表示，這次聯名是第一次嘗試用味覺感受音樂，每一口咬下都會讓大家想到〈芒太郎〉的歌詞情境，而且每次來好丘都會看到很多美好的人事物，很養眼、很讚。

聯名款「芒果太郎厚醬貝果」以大塊當季新鮮芒果為主角，搭配滿滿的鹹味奶油乳酪抹醬，上面更灑滿焦糖餅乾碎粒，以及有「芒果醬Mango Jump」LOGO作為驚喜彩蛋的Q彈原味貝果，芒果果肉細緻香氣飽滿，酸甜爽口，令人一口接著一口。