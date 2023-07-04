台北燒肉新選擇！「青杉」吃得到A5和牛、活體龍蝦

看好台灣民眾對於日式燒肉的喜好，全新燒肉品牌「青杉（Aosugi）」已於台北東區商圈正式開幕。店內除了提供A5和牛多種部位外 ，也透過水族飼養箱，提供波士頓龍蝦、大牛奶貝等活體海鮮，帶來海陸雙重享受。

空間部分，青衫以灰黑色彩做為主要色調，並加入玻璃、鏡面、大理石紋等元素點綴。全店設有32席座位，其中包含2個包廂。其中「青杉S」包廂可容納18人，並規劃專屬洗手間；「青杉SR」則設計L型吧檯，可容納6人，適合小型聚會。針對包廂的賓客，店內也提供客製化菜單的服務。

青杉燒肉同步提供單點、套餐的用餐模式，並均採「專人桌邊代烤」的服務。其中套餐提供特級本格派單人套餐、豪華單人套餐、現流龍蝦海陸雙人套餐，或是極限定豬雞單人套餐等多種選擇。除了以「整頭牛買入」的方式，使用A5近江牛之外，並還選用鹿兒島的「小田和牛」，帶來不同的風味變化。單人套餐每套2,280～2,680元，雙人套餐則是每套4,880～7,280元不等。

「現流龍蝦海陸雙人套餐」採13道式設計，肉品包括日本A5和牛特選羽下、A5和牛厚切牛小排、青杉旭日壽喜燒等品項，另外也使用整隻的波士頓龍蝦入饌，提供龍蝦螯沙拉、火烤龍蝦盛和海膽干貝鮭魚卵龍蝦炊飯等料理，每套7,280元。至於「特級本格派雙人套餐」則有A5和牛後腰翼板、A5和牛厚切羽下、厚切熟成和牛舌等部位，共計14道，每套4,880元。各款套餐均以使用丸久小山園焙茶製作的「最中焙茶冰淇淋」做為結尾，帶來成熟的甘苦尾韻。

此外，在部分套餐中可以品嚐到的「青杉旭日壽喜燒」，一次集結日本A4沙朗、法國黑松露、日本赤海膽等食材，堆疊出奢華的層次風味。針對單點，則有A5特選羽下、牛小排、臀肉蓋、夏多布里昂等部位，或是澳洲M9特選厚切橫膈膜、熟成牛舌厚切等品項，亦有多種招牌名物料理。其中「A5夏多布里昂•鴨肝三明治」就能夠同時享用夏多布里昂的細緻肉感與鴨肝肥潤香氣，每份2塊，890元。

【青杉燒肉】 地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄8號 電話：0984189958