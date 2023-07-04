快訊

畢業旅行變悲劇...愛爾蘭學生希臘小島狂歡 數小時內2人身亡

新店傳逆子弒母血案 鄰居見屍首分離嚇壞急報警

5年戀情吹了！吳克群情斷陳語安 親揭兩人分手原因

PALLADIUM進軍涼拖鞋市場 招牌軍靴進化成夏日最潮拖鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM進軍涼拖鞋領域，結合招牌大底，推出全新SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋；跟迪士尼合作，推出紀念100周年的袋包。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM進軍涼拖鞋領域，結合招牌大底，推出全新SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋；跟迪士尼合作，推出紀念100周年的袋包。圖／PALLADIUM提供

軍靴王者PALLADIUM繼跟球星JEREMY LIN林書豪合作限定系列服飾與鞋款之後，因為夏日到來，進軍涼拖鞋領域，結合招牌大底，推出全新SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋。不僅如此，為了紀念夢想王國迪士尼100歲生日，PALLADIUM還以其首部電影「威利汽船」為靈感，打造了一系列實用且帶有可愛風格的袋包，同樣受到矚目。

迎接炎炎夏日，防水靴霸主的PALLADIUM也沒打算缺席，以輕量化PAMPA LITE軍靴為基礎，創造出SOLEA極輕量大底，並將太空棉面料與魔鬼氈織帶設計於鞋面，完成了嶄新SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋。外觀設計細節將品牌經典軍風與都會潮流元素融合，提供了如薄荷綠、迷霧藍、櫻花粉紅等多達適合夏日搭配的9款色彩，不論是單穿或是搭配襪品，都很搶眼有型。除了新款涼拖鞋，PALLADIUM還跟迪士尼合作，推出紀念100周年的袋包。這次取用「威利汽船」電影中出現的經典米奇元素與米奇手掌等圖案，更將船舵、船錨等將航海元素帶入設計。

PALLADIUM SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋，1,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋，1,580元。圖／PALLADIUM提供

除了提供大容量旅行袋、斜背隨身小包、斜背小方包之外，還推出9款迪士尼款式徽章及1款PALLADIUM品牌徽章，皆可自由搭配在鞋款或包款上。而特別要說的是，PALLADIUM迪士尼100周年系列商品，將與7-ELEVEN精品快閃購合作，以消費不限金額加價換購，或是在期限內集滿6個活動點數後再加價換購。

受到許多藝人如泫雅、NewJeans、NMIXX、Jessi等K-POP明星喜愛的設計師品牌SAMO ONDOH，也呈現了夏季吸睛新包款。像是延續極具識別度的蓬鬆包感的口袋胖胖包 (Pocket Mug Bag)，腋下包款的圓弧開口增加使用的舒適度，同時賦予多種實用隔間與多口袋。而讓台、韓藝人都淪陷的兔兔雙肩包，設計師以充滿手感的皮革材質或丹寧材質來打造，再配上紅唇與珍珠項鍊，讓兔子形象不是只有可愛，而更具有個性率性與朝氣。

SAMO ONDOH兔兔雙肩包，4,380元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH兔兔雙肩包，4,380元。圖／SAMO ONDOH提供

PALLADIUM迪士尼100周年大容量旅行袋。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM迪士尼100周年大容量旅行袋。圖／PALLADIUM提供

SAMO ONDOH口袋胖胖包，3,670元。 圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH口袋胖胖包，3,670元。 圖／SAMO ONDOH提供

PALLADIUM迪士尼100周年斜背隨身小包。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM迪士尼100周年斜背隨身小包。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM迪士尼100周年系列斜背小方包。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM迪士尼100周年系列斜背小方包。圖／PALLADIUM提供

迪士尼

延伸閱讀

「泰國迪士尼」開幕了！ 6大主題園區必逛 冰雪奇緣、漫威、皮克斯系列到米奇、米妮雙手合十拍不停

相關新聞

最美古巴女星演繹 LV史上最大規模的珠寶史詩

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年發表設計規模與企圖心都相當宏大的全新高級珠寶系列Deep Time，...

每日秒殺完售！好丘芒果太郎厚醬貝果單月銷售破萬顆

台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's攜手新世代最ㄎㄧㄤ團「芒果醬Mango Jump」，打造出使用大量新鮮芒果的全新...

旅天下搶出國旅遊商機 推「一路玩到底」

2023 STE台北國際夏季旅展7月14日至17日於台北世貿一館登場，旅天下（攤位編號：B608）推「一路玩到底」為主題...

宜蘭綠舞「經典日式假期」FUN樂玩一夏

宜蘭綠舞飯店搶攻暑假商機，以一站式適合親子出遊玩樂的宜蘭綠舞國際觀光飯店貼心幫各位爸媽們規劃好完整行程，以衣、食、住、玩...

台北燒肉新選擇！「青杉」吃得到A5和牛、活體龍蝦

看好台灣民眾對於日式燒肉的喜好，全新燒肉品牌「青杉（Aosugi）」已於台北東區商圈正式開幕。店內除了提供A5和牛多種部...

PALLADIUM進軍涼拖鞋市場 招牌軍靴進化成夏日最潮拖鞋

軍靴王者PALLADIUM繼跟球星JEREMY LIN林書豪合作限定系列服飾與鞋款之後，因為夏日到來，進軍涼拖鞋領域，結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦