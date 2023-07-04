PALLADIUM進軍涼拖鞋市場 招牌軍靴進化成夏日最潮拖鞋

軍靴王者PALLADIUM繼跟球星JEREMY LIN林書豪合作限定系列服飾與鞋款之後，因為夏日到來，進軍涼拖鞋領域，結合招牌大底，推出全新SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋。不僅如此，為了紀念夢想王國迪士尼100歲生日，PALLADIUM還以其首部電影「威利汽船」為靈感，打造了一系列實用且帶有可愛風格的袋包，同樣受到矚目。

迎接炎炎夏日，防水靴霸主的PALLADIUM也沒打算缺席，以輕量化PAMPA LITE軍靴為基礎，創造出SOLEA極輕量大底，並將太空棉面料與魔鬼氈織帶設計於鞋面，完成了嶄新SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋。外觀設計細節將品牌經典軍風與都會潮流元素融合，提供了如薄荷綠、迷霧藍、櫻花粉紅等多達適合夏日搭配的9款色彩，不論是單穿或是搭配襪品，都很搶眼有型。除了新款涼拖鞋，PALLADIUM還跟迪士尼合作，推出紀念100周年的袋包。這次取用「威利汽船」電影中出現的經典米奇元素與米奇手掌等圖案，更將船舵、船錨等將航海元素帶入設計。

PALLADIUM SOLEA SLIDE VELCRO潮流拖鞋，1,580元。圖／PALLADIUM提供

除了提供大容量旅行袋、斜背隨身小包、斜背小方包之外，還推出9款迪士尼款式徽章及1款PALLADIUM品牌徽章，皆可自由搭配在鞋款或包款上。而特別要說的是，PALLADIUM迪士尼100周年系列商品，將與7-ELEVEN精品快閃購合作，以消費不限金額加價換購，或是在期限內集滿6個活動點數後再加價換購。

受到許多藝人如泫雅、NewJeans、NMIXX、Jessi等K-POP明星喜愛的設計師品牌SAMO ONDOH，也呈現了夏季吸睛新包款。像是延續極具識別度的蓬鬆包感的口袋胖胖包 (Pocket Mug Bag)，腋下包款的圓弧開口增加使用的舒適度，同時賦予多種實用隔間與多口袋。而讓台、韓藝人都淪陷的兔兔雙肩包，設計師以充滿手感的皮革材質或丹寧材質來打造，再配上紅唇與珍珠項鍊，讓兔子形象不是只有可愛，而更具有個性率性與朝氣。

SAMO ONDOH兔兔雙肩包，4,380元。圖／SAMO ONDOH提供

PALLADIUM迪士尼100周年大容量旅行袋。圖／PALLADIUM提供

SAMO ONDOH口袋胖胖包，3,670元。 圖／SAMO ONDOH提供

PALLADIUM迪士尼100周年斜背隨身小包。圖／PALLADIUM提供