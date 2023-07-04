超罕見近3克拉紫鑽！De Beers巴黎發表最新高級珠寶
延續今年一月在巴黎高級訂製時裝週期間發表的「Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列」第1篇章Prelude，De Beers於7月的秋冬高訂周發表全新第2篇章，延續年初章節以春、夏、秋、冬四季更迭變化為主題的設計，共4套、總計37件瑰麗高級珠寶新作，分別刻畫四季大自然周而復始的自然律動。其中單價最高也最令人驚豔的是Spring Masterpiece鑽石戒指，鑲嵌了一顆極為珍罕的2.78克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽，定價逾2億元台幣。
第二篇章的4套作品以4種截然不同的獨特美學風格致敬大自然四季更迭之美。Spring春季套組以品牌重要鑽石產地南非的原生種花卉「帝王花」為靈感，採用玫瑰金和白k金以及彩色鑽石勾勒重重交疊的V形花瓣。Summer夏季套組則以菊石化石迷人的螺旋結構為靈感，以18K黃金精心打造，將遠古生物和地球深處發現的天然鑽石相連結，訴說出超越時間的自然之美。 而在Autumn秋季套組中，De Beers首次運用「大明火」琺瑯（Grand Feu enamel）工藝打造出色彩強烈的曲線，詮釋被風吹拂而下的落葉。最後，Winter冬季套組以美鑽鑲嵌於幾何圖形演繹冰雪碎冰，精湛的鉸接式鑲嵌作品皆能流暢貼合其身形輪廓，呼應著水面上冰雪碎片輕柔搖曳的景致 。
值得一提的是，第二篇章中共有20件珠寶作品為可轉換式設計，除了鉸接式鑲嵌，也有多件作品用了源自18世紀的「en-tremblant」顫動鑲嵌工藝，確保珠寶配戴起來靈動流暢、栩栩如生；品項中也包括了多指戒指、耳掛以及前衛的冠冕頭飾等極為當代的設計，體現揉合傳統又大膽前衛的當代珠寶藝術。
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