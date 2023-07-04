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超罕見近3克拉紫鑽！De Beers巴黎發表最新高級珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter、Autumn、Summer與Spring蝴蝶造型鑽石戒指。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter、Autumn、Summer與Spring蝴蝶造型鑽石戒指。圖／De Beers提供

延續今年一月在巴黎高級訂製時裝週期間發表的「Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列」第1篇章Prelude，De Beers於7月的秋冬高訂周發表全新第2篇章，延續年初章節以春、夏、秋、冬四季更迭變化為主題的設計，共4套、總計37件瑰麗高級珠寶新作，分別刻畫四季大自然周而復始的自然律動。其中單價最高也最令人驚豔的是Spring Masterpiece鑽石戒指，鑲嵌了一顆極為珍罕的2.78克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽，定價逾2億元台幣。

第二篇章的4套作品以4種截然不同的獨特美學風格致敬大自然四季更迭之美。Spring春季套組以品牌重要鑽石產地南非的原生種花卉「帝王花」為靈感，採用玫瑰金和白k金以及彩色鑽石勾勒重重交疊的V形花瓣。Summer夏季套組則以菊石化石迷人的螺旋結構為靈感，以18K黃金精心打造，將遠古生物和地球深處發現的天然鑽石相連結，訴說出超越時間的自然之美。 而在Autumn秋季套組中，De Beers首次運用「大明火」琺瑯（Grand Feu enamel）工藝打造出色彩強烈的曲線，詮釋被風吹拂而下的落葉。最後，Winter冬季套組以美鑽鑲嵌於幾何圖形演繹冰雪碎冰，精湛的鉸接式鑲嵌作品皆能流暢貼合其身形輪廓，呼應著水面上冰雪碎片輕柔搖曳的景致 。

值得一提的是，第二篇章中共有20件珠寶作品為可轉換式設計，除了鉸接式鑲嵌，也有多件作品用了源自18世紀的「en-tremblant」顫動鑲嵌工藝，確保珠寶配戴起來靈動流暢、栩栩如生；品項中也包括了多指戒指、耳掛以及前衛的冠冕頭飾等極為當代的設計，體現揉合傳統又大膽前衛的當代珠寶藝術。

Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Summer戒指，18K黃金雪花密鑲鑽石，中央鑲嵌一顆1.70克拉濃彩黃鑽，兩側圍繞一圈白金鑲嵌公主方形切割鑽石，229萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Summer戒指，18K黃金雪花密鑲鑽石，中央鑲嵌一顆1.70克拉濃彩黃鑽，兩側圍繞一圈白金鑲嵌公主方形切割鑽石，229萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring項鍊，18K白金和玫瑰金，鑲嵌鑽石，主鑽為3.02克拉梨形切割褐橘鑽，1,145萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring項鍊，18K白金和玫瑰金，鑲嵌鑽石，主鑽為3.02克拉梨形切割褐橘鑽，1,145萬元。圖／De Beers提供
（由上至下）Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter、Autumn、Summer與Spring蝴蝶造型鑽石戒指。圖／De Beers提供
（由上至下）Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter、Autumn、Summer與Spring蝴蝶造型鑽石戒指。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Autumn雞尾酒戒指，以大明火琺瑯描繪秋葉的迷人色彩，可組合或單獨配戴，196萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Autumn雞尾酒戒指，以大明火琺瑯描繪秋葉的迷人色彩，可組合或單獨配戴，196萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter冠冕頭飾，正中央是一顆源於波札那的8.49克拉梨形切割鑽石，來自 De Beers Natural Works of Art系列，約9,795萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter冠冕頭飾，正中央是一顆源於波札那的8.49克拉梨形切割鑽石，來自 De Beers Natural Works of Art系列，約9,795萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter項鍊，頸鍊中央鑲嵌2.03 克拉的公主方形切割鑽石，可拆式吊墜項簽一顆5.06克拉暗彩綠灰色鑽石，約2,615萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter項鍊，頸鍊中央鑲嵌2.03 克拉的公主方形切割鑽石，可拆式吊墜項簽一顆5.06克拉暗彩綠灰色鑽石，約2,615萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring Masterpiece鑽石戒指，鑲嵌Natural Works of Art系列2.78克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽，約2億1,710萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring Masterpiece鑽石戒指，鑲嵌Natural Works of Art系列2.78克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽，約2億1,710萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring Toi et Moi戒指，18K白金搭配玫瑰金鑲嵌1顆1克拉梨形切割白鑽、1顆1.31克拉紫色鑽石原石，490萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring Toi et Moi戒指，18K白金搭配玫瑰金鑲嵌1顆1克拉梨形切割白鑽、1顆1.31克拉紫色鑽石原石，490萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Autumn手鐲，玫瑰金飾有漸變色的傳統手繪大明火琺瑯，可與另一只鑲有一顆2.01克拉梨形切割鑽石的白金手鐲緊密相連，兩款手鐲共可變化出三種造型，525萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Autumn手鐲，玫瑰金飾有漸變色的傳統手繪大明火琺瑯，可與另一只鑲有一顆2.01克拉梨形切割鑽石的白金手鐲緊密相連，兩款手鐲共可變化出三種造型，525萬元。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring垂墜式耳環，262萬元。圖／De Beers提供
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珠寶 鑽石

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