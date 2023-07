超罕見近3克拉紫鑽！De Beers巴黎發表最新高級珠寶

延續今年一月在巴黎高級訂製時裝週期間發表的「Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列」第1篇章Prelude,De Beers於7月的秋冬高訂周發表全新第2篇章,延續年初章節以春、夏、秋、冬四季更迭變化為主題的設計,共4套、總計37件瑰麗高級珠寶新作,分別刻畫四季大自然周而復始的自然律動。其中單價最高也最令人驚豔的是Spring Masterpiece鑽石戒指,鑲嵌了一顆極為珍罕的2.78克拉濃彩帶粉紅色的紫鑽,定價逾2億元台幣。

第二篇章的4套作品以4種截然不同的獨特美學風格致敬大自然四季更迭之美。Spring春季套組以品牌重要鑽石產地南非的原生種花卉「帝王花」為靈感,採用玫瑰金和白k金以及彩色鑽石勾勒重重交疊的V形花瓣。Summer夏季套組則以菊石化石迷人的螺旋結構為靈感,以18K黃金精心打造,將遠古生物和地球深處發現的天然鑽石相連結,訴說出超越時間的自然之美。 而在Autumn秋季套組中,De Beers首次運用「大明火」琺瑯(Grand Feu enamel)工藝打造出色彩強烈的曲線,詮釋被風吹拂而下的落葉。最後,Winter冬季套組以美鑽鑲嵌於幾何圖形演繹冰雪碎冰,精湛的鉸接式鑲嵌作品皆能流暢貼合其身形輪廓,呼應著水面上冰雪碎片輕柔搖曳的景致 。