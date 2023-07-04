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「鮮活靈動感勝出」中國女星虞書欣成MOSCHINO代言人

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
中國女星虞書欣成為MOSCHINO最新品牌代言人。圖／MOSCHINO提供
中國女星虞書欣成為MOSCHINO最新品牌代言人。圖／MOSCHINO提供

義大利時尚品牌MOSCHINO今年迎來40周年，在Jeremy Scott卸下創意總監後，品牌也迎來重啟的新時代，過去在Jeremy Scott時期，雖與女星Katy Perry有密切合作，但品牌甚少推出官方正式代言人頭銜，這回直接宣布中國女星虞書欣成為品牌代言人，並釋出她出鏡演繹的全新2023早秋系列廣告大片。

虞書欣兼具女演員、歌手及舞者等身份，2020年虞書欣參加了女團競演養成類真人秀綜藝節目「青春有你」第二季，成為節目中最受歡迎的學員之一，最終排名獲得第2名，成為限定女團THE9的成員。在2022年出演古裝仙俠劇《蒼蘭訣》飾演小蘭花一角獲得高人氣，讓她在中國新生代演員中嶄露頭角，成為新生代人氣偶像。

MOSCHINO以對時尚與藝術的創新顛覆和極具活力的風格聞名，品牌認為舞台上的虞書欣敢於突破自我，不斷煥新演繹；亦在多部影視劇作品中展現其獨特的魅力。虞書欣對於真實自我的表達，以及對個人發展的不斷進取，與MOSCHINO大膽前衛、突破創新的品牌精神不謀而合。

Aeffe集團主席Massimo Ferretti表示：「虞書欣在鏡頭前流露出的鮮活與靈動，她對時尚的熱愛和真誠的自我表達，成就她獨有的個人特質，這與MOSCHINO秉承的時尚態度和創新理念不謀而合。我們很高興能與她共同開啟全新旅程。」

虞書欣表示：「一直以來我都很喜歡MOSCHINO傳遞的率性時尚態度，品牌的革新精神不僅是時裝界的標杆，也值得當下年輕人學習。很榮幸能以品牌代言人的身份與MOSCHINO攜手前行，創造更多精彩時刻。」

中國女星虞書欣演繹MOSCHINO全新2023早秋系列廣告大片。圖／MOSCHINO提供
中國女星虞書欣演繹MOSCHINO全新2023早秋系列廣告大片。圖／MOSCHINO提供
中國女星虞書欣演繹MOSCHINO全新2023早秋系列廣告大片。圖／MOSCHINO提供
中國女星虞書欣演繹MOSCHINO全新2023早秋系列廣告大片。圖／MOSCHINO提供
中國女星虞書欣演繹MOSCHINO全新2023早秋系列廣告大片。圖／MOSCHINO提供
中國女星虞書欣演繹MOSCHINO全新2023早秋系列廣告大片。圖／MOSCHINO提供

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