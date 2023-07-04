潘妮洛普完美示範度假風日夜穿搭 成比亞里茲影展焦點

由時尚精品品牌香奈兒（CHANEL）贊助的第一屆比亞里茲（Biarritz）國際影展《Nouvelles Vagues》，於當地時間6月28日起於這個知名的度假勝地舉辦，並於日前圓滿落幕。在比亞里茲著名地標Hôtel du Palais酒店盛大舉辦的開幕典禮，電影圈各領域嘉賓和影人，以及多位與電影領域有深厚連結的香奈兒品牌大使好友都共襄盛舉，並出了席7月1日的閉幕典禮，

香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）出席開幕式的時候，以一身香奈兒2023/24度假系列合身的黑色皮革小洋裝亮麗現身，她更於影展期間特地出席講座現場，與眾多影人及與會者暢談電影藝術時，換上了一件優雅又舒適的絲質印花洋裝，並放下長髮，顯得格外迷人。主持這次影展開幕典禮的法國女演員安娜吉拉多特（Ana Girardot）在開幕與閉幕式上都選穿了香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列

的褲裝，展現率性魅力。本屆評審團成員包括香奈兒品牌大使琳娜庫德里（Lyna Khoudri）、以及美國導演馬丁史柯西斯女兒、法蘭西絲卡史柯西斯（Francesca Scorsese）。 香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲穿香奈兒2023/24度假系列絲質印花洋裝出席影展講座現場。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲穿香奈兒2023/24度假系列黑色皮質洋裝、配戴香奈兒頂級珠寶出席第一屆比亞里茲國際影展開幕活動。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌好友暨美國女演員卡蜜拉莫羅尼穿香奈兒2023/24秋冬前導系列紅色斜紋軟呢馬甲上衣與短裙。圖／香奈兒提供 美國導演馬丁史柯西斯女兒、法蘭西絲卡史柯西斯（Francesca Scorsese）擔任本屆評審團成員，穿穿著香奈兒2022/23春夏前導系列黑色長洋裝出席影展閉幕式。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲穿香奈兒2023/24度假系列絲質印花洋裝出席影展講座現場。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲穿香奈兒2023/24度假系列絲質印花洋裝出席影展講座現場。圖／香奈兒提供 （由左至右）香奈兒品牌大使暨本屆評審團成員琳娜庫德里穿香奈兒2023春夏高級訂製服系列黑藍金蔥斜紋軟呢外套與短裙、配戴香奈兒高級珠寶出席開幕式；穿香奈兒2022/23 Métiers d'art 工坊系列黑白塔夫綢洋裝出席閉幕活動。圖／香奈兒 法國女演員暨本次開幕式主持人安娜吉拉多特穿香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列服飾出席影展開幕（右）與閉幕典禮。圖／香奈兒提供

潘妮洛普克魯茲配戴的Lion Emblématique耳環。圖／香奈兒提供