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潘妮洛普完美示範度假風日夜穿搭 成比亞里茲影展焦點
由時尚精品品牌香奈兒（CHANEL）贊助的第一屆比亞里茲（Biarritz）國際影展《Nouvelles Vagues》，於當地時間6月28日起於這個知名的度假勝地舉辦，並於日前圓滿落幕。在比亞里茲著名地標Hôtel du Palais酒店盛大舉辦的開幕典禮，電影圈各領域嘉賓和影人，以及多位與電影領域有深厚連結的香奈兒品牌大使好友都共襄盛舉，並出了席7月1日的閉幕典禮，
香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）出席開幕式的時候，以一身香奈兒2023/24度假系列合身的黑色皮革小洋裝亮麗現身，她更於影展期間特地出席講座現場，與眾多影人及與會者暢談電影藝術時，換上了一件優雅又舒適的絲質印花洋裝，並放下長髮，顯得格外迷人。主持這次影展開幕典禮的法國女演員安娜吉拉多特（Ana Girardot）在開幕與閉幕式上都選穿了香奈兒2022/23 Métiers d'art工坊系列
的褲裝，展現率性魅力。本屆評審團成員包括香奈兒品牌大使琳娜庫德里（Lyna Khoudri）、以及美國導演馬丁史柯西斯女兒、法蘭西絲卡史柯西斯（Francesca Scorsese）。
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