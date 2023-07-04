老爸最「帥」！「大人味」領軍 盤點父親節創意蛋糕

勿忘父親節！今年父親節蛋糕依然簡約而有趣，通膨下爸爸們壓力大，「大人味」更是其中要角。其中，星巴克首推使用在地新鮮芒果，混合生乳奶霜，再夾入一層果凍狀芒果庫利與鬆軟原味戚風蛋糕的「6吋芒果生乳蛋糕」，屬於季節風味；還有一款「5吋威士忌提拉米蘇」，夾入瑪斯卡邦乳酪的海綿蛋糕，刷上威士忌咖啡酒糖液，酒香四溢，大人風味令人著迷。

星巴克也有一款適合爸爸的「栗子布蕾蛋糕」，於父親節檔期推出5吋蛋糕款。不愛蛋糕的爸爸們，也可選「蜂蜜奶油風味爆米花收納袋」，靈感來自「帳篷」，以特製星巴克帳篷為外型，實為實用性十足的行李收納袋，搭配香甜涮嘴的全新蜂蜜奶油風味爆米花，好吃又好玩；另有「綜合mini奶油捲」，將酥脆的mini摩卡奶油捲及海鹽奶油捲，裝入特色雙面開書型盒。還有爸爸禮、以油蠟皮及瘋馬皮的高端皮革製成的「經典女神真皮短夾」與「經典女神真皮零錢包」，質感而經典。

85ºC今年則以「父の日父是山」為主題，推出四款平價造型蛋糕，包括6吋以富士山為背景的「父是山」，隱喻爸爸就是每個家庭最堅固的靠山；8吋「萬能老爸」搭配各種手工具，老爸就是無所不能；還有「老子有錢」和「超能老爸」搭配超仿真的美金鈔票和超人造型配件。即日起至8/5預購享85折優惠，會員單筆不限品項消費滿500元可抽1萬元旅遊基金。業者表示，預計活動檔期，全台可售出3萬6千個主題蛋糕。

Corner Bakery 63國賓麵包房推出香醇濃郁的「摩卡胡桃鮮奶油蛋糕」，以及符合爸爸帥氣英姿的「帥蛋糕」。前者有著低調內斂的外形、濃濃的咖啡香，還有焦糖胡桃的脆口與香氣；「帥蛋糕」以香草海綿蛋糕為基底，淋上香濃的白巧克力醬，夾入十勝鮮奶油搭配熱帶水果內餡，蛋糕表現的「帥」字，絕對讓老爸們樂開懷。7/25前預購並付清款項可享9折優惠。