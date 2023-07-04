小琉球海灘幣使用率僅一成 主辦單位籲：莫收藏多消費

屏東小琉球結合海灘貨幣獎勵的愛龜淨灘活動今年邁入第8年，淨灘者用垃圾換取用海廢玻璃製作的海灘幣，島內上百家店家提供消費優惠，因限量發送且獨一無二，已成為的「招牌活動」，7月7日至26日5場次，不少是揪團報名；因過去多數被帶回當紀念品收藏，使用率僅一成，主辦單位呼籲多消費流通，也是支持店家。

鵬管處說，小琉球爆量旅客為在地環境和海龜生態帶來衝擊，淨灘結合海灘貨幣的靈感，來自日本衝浪客淨灘後用海廢玻璃磨鈍後回饋給淨灘民眾的海灘貨幣機制，在地推動海洋環保教育的海湧工作室、台灣咾咕嶼協會，8年前結合鵬管處淨灘活動做為獎勵，並串起連島上上百家觀光業者響應，讓淨灘、減塑成為全民運動，教育從日常生活中減塑，並推廣愛龜責任旅遊。

海灘幣由小琉球在地設計師林佩瑜將海邊撿來的碎玻璃，磨圓後以手工彩繪製，圖案以海龜為主，顏色主調是海洋藍，附上琉球Liuqiu的英文字，散發濃濃海洋風，淨灘活動漸成為實踐「以行動愛地球」的特色「招牌活動」，除了不分年齡的島民定期參與，不少人揪團專程來參加，2018年曾被觀光局選為到島上「必做」的事情之一，迄今已發行逾2000枚。