快訊

中華電信光世代500M免費升級吃不到網路還變卡？內行人曝1現實規則「別急」

驚吐遭黑人性騷…郭源元沉寂5天首發聲 一張圖暖哭無數網友

鴻海要拋棄夏普？股東轟吳柏勳：夏普被鴻海收購7年沒長進

台南愛文芒果大出 農產運銷公司推出限時訂購優惠促銷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南愛文芒果大出，台南農產運銷公司推出明天上午限時訂購優惠活動。圖／台南農產運銷公司行銷股提供
台南愛文芒果大出，台南農產運銷公司推出明天上午限時訂購優惠活動。圖／台南農產運銷公司行銷股提供

台南市政府旗下台南農產運銷公司，今天在新化果菜市場展示剛採收的愛文芒果，宣布舉辦這星期開始「大出」（進入盛產）的愛文芒果促銷優惠活動。第一波明天上午10點至11點在公司官網舉辦「限時限量搶購」活動，原價850元的愛文優惠價750元。

台南農產運銷公司還有系列夏日促銷，在台中、台南、板橋大遠百推出愛文芒果禮盒限定優惠活動，時間確定後官網公告訊息。

今年選定愛文芒果推出ABC三款不同重量大小包裝：A款7.5台斤約9顆售價999元，B款15台斤約15顆一箱850元，C款5台斤6顆一箱650元。民眾可以上台南農產運銷官網線上訂購或打電話06-5905905轉行銷股。

總經理楊弘毅表示，優惠價芒果品質不打折，還將提供精美高雅的芒果禮盒，適合作為送禮或自用，帶來美好的體驗。

楊弘毅表示，今年是台南芒果豐產年，決定舉辦促銷活動，讓更多的消費者能夠品嘗新鮮、美味的台南芒果，幫助農民將辛勤種植的芒果賣出去，同時增加農產品銷售額。

芒果 台南 農民

延伸閱讀

台南農產與美食展現魅力 日本展售創佳績

2023年台南愛文芒果評鑑頒獎 楠西農友莊賢隆特等奪冠

台南左鎮農會展示新開發芒果點心 周末舉辦烘焙嘉年華

芒果控看過來！「Elite Bakery」推金萱芒果蛋糕與芒果奶酥麵包，當月壽星再享88折

相關新聞

神腦上半年手機熱銷排行出爐 iPhone 14竟然不是第一名

一轉眼2023年過了一半，神腦今揭曉上半年熱銷手機排行榜，出乎意料iPhone竟然失去冠軍寶座，銷售第一的位置由三星Ga...

藝奇推「美味吃到寶」 吃鮪魚盛宴抽翠玉白菜陶瓷筷架

吃豪華鮪魚，抽故宮精品。王品旗下日本料理「藝奇」推出「美味吃到寶」活動，即日起至7月31日，到全台「藝奇」門店享用「鮪魚...

盛夏的逆襲！日設計師品牌以極地為靈感 高彩且清快

益發炎熱的季節，需要更輕盈的量體與豐富色彩。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE近日推薦七月夏日新品，將...

TISSOT又來破壞市場行情了 復刻出史上最親民「鍛造碳」表款！

來自瑞士的天梭表（TISSOT）首度把「鍛造碳」當作製表素材，並運用於帶有未來感的Sideral系列表款，一曝光後就引起討論。新表款除了外觀吸引人，最主要的還是鍛造碳的使用，具備了輕、硬度高且耐高溫、抗腐蝕等特色，過去皆在高價腕表才會見到，但TISSOT的Sideral系列表款，卻有著親民價格，讓網友覺得根本是破壞市場的殺手級產品。

翻轉「水逆」！「國師」唐綺陽、阿翰PK 大秀開運冰咖啡

氣溫飆升，一杯消暑的冰咖啡絕對是夏日良伴。雀巢金牌咖啡聯手「國師」唐綺陽、知名Youtuber阿翰，以「東西方開運冰咖啡...

智慧手錶自燃超嚇人 兒童智慧錶挑選、使用注意這幾點

現代國小生擁有智慧手錶、手機已成常態，許多家長為了隨時掌握小孩動態、聯繫接送，或是為了安全，會選擇讓孩童配戴具有定位、通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦