台南愛文芒果大出 農產運銷公司推出限時訂購優惠促銷

來自瑞士的天梭表（TISSOT）首度把「鍛造碳」當作製表素材，並運用於帶有未來感的Sideral系列表款，一曝光後就引起討論。新表款除了外觀吸引人，最主要的還是鍛造碳的使用，具備了輕、硬度高且耐高溫、抗腐蝕等特色，過去皆在高價腕表才會見到，但TISSOT的Sideral系列表款，卻有著親民價格，讓網友覺得根本是破壞市場的殺手級產品。

2023-07-04 11:21