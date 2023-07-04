台南愛文芒果大出 農產運銷公司推出限時訂購優惠促銷
台南市政府旗下台南農產運銷公司，今天在新化果菜市場展示剛採收的愛文芒果，宣布舉辦這星期開始「大出」（進入盛產）的愛文芒果促銷優惠活動。第一波明天上午10點至11點在公司官網舉辦「限時限量搶購」活動，原價850元的愛文優惠價750元。
台南農產運銷公司還有系列夏日促銷，在台中、台南、板橋大遠百推出愛文芒果禮盒限定優惠活動，時間確定後官網公告訊息。
今年選定愛文芒果推出ABC三款不同重量大小包裝：A款7.5台斤約9顆售價999元，B款15台斤約15顆一箱850元，C款5台斤6顆一箱650元。民眾可以上台南農產運銷官網線上訂購或打電話06-5905905轉行銷股。
總經理楊弘毅表示，優惠價芒果品質不打折，還將提供精美高雅的芒果禮盒，適合作為送禮或自用，帶來美好的體驗。
楊弘毅表示，今年是台南芒果豐產年，決定舉辦促銷活動，讓更多的消費者能夠品嘗新鮮、美味的台南芒果，幫助農民將辛勤種植的芒果賣出去，同時增加農產品銷售額。
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