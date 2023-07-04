盛夏的逆襲！日設計師品牌以極地為靈感 高彩且清快

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
天堂鳥包袖拼接上衣，18,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
天堂鳥包袖拼接上衣，18,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供

益發炎熱的季節，需要更輕盈的量體與豐富色彩。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE近日推薦七月夏日新品，將凍結於冰層中的光線水波與植栽轉譯為印花，再運用之字型剪裁、鮮豔成色等多重手法，讓心神與身形自悶熱中、雙重解放。

運用立體雙色拼接的《Bird of Paradise》，其靈感來自爭奇鬥豔的熱帶植物與甜美的熱帶水果，加上不對稱剪裁並結合品牌經典的皺摺，為熱情賦予了氣質；《七月季節色》系列則以鮮豔的螢光單色如紫、萊姆綠或桃紅，打造為翻領包袖上衣、窄版9分長褲、或圓領包袖長洋裝，加上簡約輕快的質材，將為全身造型畫龍點睛。

《Tropical Winter》系列則將目光投射向極地中的冰層：擷取真實拍攝冰霜凍結中的花草植物照片，「二轉」為印花圖案，尤其冰層中折射的光線與水波紋裡，更是出自造物主的神來一筆，最終具現成立領無袖上衣、無袖垂墜洋裝與寬版九分褲等單品。

不容錯過的則有《PLAM》與《PLAM SCARF》系列，以立體、不對稱的箱型或之字型剪裁，將葉片在風中搖曳生姿的靈活姿態詩意捕捉，也讓穿戴者在街頭城市恣意行進之際、生氣勃勃。

Plam Scarf使用了特別的之字形剪裁，讓寬大袖口猶如葉片、迎風飄逸。圖／ISSEY MIYAKE提供
Plam Scarf使用了特別的之字形剪裁，讓寬大袖口猶如葉片、迎風飄逸。圖／ISSEY MIYAKE提供
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE將凍結於冰層中的光線水波與植栽轉譯為印花，讓心神與身形自悶熱中、雙重解放。圖／ISSEY MIYAKE提供
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE將凍結於冰層中的光線水波與植栽轉譯為印花，讓心神與身形自悶熱中、雙重解放。圖／ISSEY MIYAKE提供
7月季節色圓領包袖洋裝，18,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
7月季節色圓領包袖洋裝，18,300元。圖／ISSEY MIYAKE提供
透過彩色印花、皺摺與特殊剪裁，PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE帶來多款七月夏季推薦系列與單品。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
透過彩色印花、皺摺與特殊剪裁，PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE帶來多款七月夏季推薦系列與單品。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
冰晶花霧無袖垂墜洋裝，28,800元。圖／ISSEY MIYAKE提供
冰晶花霧無袖垂墜洋裝，28,800元。圖／ISSEY MIYAKE提供

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