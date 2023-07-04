盛夏的逆襲！日設計師品牌以極地為靈感 高彩且清快
益發炎熱的季節，需要更輕盈的量體與豐富色彩。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE近日推薦七月夏日新品，將凍結於冰層中的光線水波與植栽轉譯為印花，再運用之字型剪裁、鮮豔成色等多重手法，讓心神與身形自悶熱中、雙重解放。
運用立體雙色拼接的《Bird of Paradise》，其靈感來自爭奇鬥豔的熱帶植物與甜美的熱帶水果，加上不對稱剪裁並結合品牌經典的皺摺，為熱情賦予了氣質；《七月季節色》系列則以鮮豔的螢光單色如紫、萊姆綠或桃紅，打造為翻領包袖上衣、窄版9分長褲、或圓領包袖長洋裝，加上簡約輕快的質材，將為全身造型畫龍點睛。
《Tropical Winter》系列則將目光投射向極地中的冰層：擷取真實拍攝冰霜凍結中的花草植物照片，「二轉」為印花圖案，尤其冰層中折射的光線與水波紋裡，更是出自造物主的神來一筆，最終具現成立領無袖上衣、無袖垂墜洋裝與寬版九分褲等單品。
不容錯過的則有《PLAM》與《PLAM SCARF》系列，以立體、不對稱的箱型或之字型剪裁，將葉片在風中搖曳生姿的靈活姿態詩意捕捉，也讓穿戴者在街頭城市恣意行進之際、生氣勃勃。
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