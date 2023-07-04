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TISSOT又來破壞市場行情了 復刻出史上最親民「鍛造碳」表款！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌大使坤達演繹TISSOT全新Sideral系列腕表時，覺得表款「真的很特別！」圖／TISSOT提供
品牌大使坤達演繹TISSOT全新Sideral系列腕表時，覺得表款「真的很特別！」圖／TISSOT提供

來自瑞士的天梭表（TISSOT）首度把「鍛造碳」當作製表素材，並運用於帶有未來感的Sideral系列表款，一曝光後就引起討論。新表款除了外觀吸引人，最主要的還是鍛造碳的使用，具備了輕、硬度高且耐高溫、抗腐蝕等特色，過去皆在高價腕表才會見到，但TISSOT的Sideral系列表款，卻有著親民價格，讓網友覺得根本是破壞市場的殺手級產品。

雖然TISSOT從來沒說過自己的手表是「金質銀價」，但無論是近年很夯的潛水表還是復古風格腕表，品牌總能開發出市場上最高規，價格卻最親民的產品，屢屢成為搶手貨。近期TISSOT正式曝光全新Sideral系列表款，明亮配色符合夏季氛圍，加上復刻自70年代的經典設計，連品牌大使坤達看了也直呼「真的很特別」。不過，最讓玩家驚豔的是這系列使用鍛造碳當作表殼，也是TISSOT首度使用源自航太科技材質來製表。雖說，使用鍛造碳來打造腕表在市場上並不少見，但材質取得與製作都難，所以也反映在價格上，多數都是10萬元起跳。不過TISSOT總是有破壞市場行情的能力，全新Sideral系列腕表，以鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，並搭載具80小時動力儲存和Nivachron™ 鈦合金抗磁游絲的機芯，訂價32,000元有找，幾乎沒有不入手的理由。

TISSOT在下半年將帶來全新的35毫米表徑自動上鍊PRX系列腕表，約22,000元。圖／TISSOT提供
TISSOT在下半年將帶來全新的35毫米表徑自動上鍊PRX系列腕表，約22,000元。圖／TISSOT提供

說到復刻表款，不得不提TISSOT的PRX系列，因為有著一體式金屬鍊帶，受到消費者熱烈歡迎。而且在陸續推出石英表、自動上鍊以及計時碼表等款式後，TISSOT在下半年將帶來全新的35毫米表徑自動上鍊款。雖然品牌先前已有同樣尺寸的PRX石英表，不過對於機械表玩家而言還是「少一味」，TISSOT從善如流，於是配置具80小時動力儲存機芯，並一口氣呈現4款顏色表盤，滿足不同喜好。而35毫米的尺寸，對於女性或是手腕偏小的男性來說，更好駕馭，外型也更貼近60年代的原始表款，凸顯濃濃復古感。

品牌大使坤達演繹TISSOT全新Sideral系列腕表時，覺得表款「真的很特別！」圖／TISSOT提供
品牌大使坤達演繹TISSOT全新Sideral系列腕表時，覺得表款「真的很特別！」圖／TISSOT提供

品牌大使坤達演繹TISSOT全新Sideral系列腕表時，覺得表款「真的很特別！」圖／TISSOT提供
品牌大使坤達演繹TISSOT全新Sideral系列腕表時，覺得表款「真的很特別！」圖／TISSOT提供

TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，是以70年代的品牌經典設計來復刻。圖／TISSOT提供
TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，是以70年代的品牌經典設計來復刻。圖／TISSOT提供

TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供
TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供

TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供
TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供

TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供
TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供

TISSOT PRX系列35毫米表徑自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，約22,000元。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX系列35毫米表徑自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，約22,000元。圖／TISSOT提供

TISSOT PRX系列35毫米表徑自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，約22,000元。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX系列35毫米表徑自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，約22,000元。圖／TISSOT提供

TISSOT PRX系列35毫米表徑自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配珍珠母貝表盤，約23,200元。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX系列35毫米表徑自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配珍珠母貝表盤，約23,200元。圖／TISSOT提供

腕表 品牌 瑞士 坤達

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