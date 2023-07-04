翻轉「水逆」！「國師」唐綺陽、阿翰PK 大秀開運冰咖啡

氣溫飆升，一杯消暑的冰咖啡絕對是夏日良伴。雀巢金牌咖啡聯手「國師」唐綺陽、知名Youtuber阿翰，以「東西方開運冰咖啡大PK」為主題，大玩冰咖啡創意特調，從開運的「絕對BO碧冰咖啡」、到翻轉逆勢的「水逆克星冰咖啡」，杯杯簡單零技巧，好喝更好玩。

紅遍全台的算命阿姨廖麗芳(阿翰飾)，睽違一年，終於以全新話題影片再次現身。他以經典款雀巢金牌微研磨黑咖啡，加入帶有檸檬風味的碳酸汽水，成就一杯清爽、帶有氣泡豐富口感的「BO碧冰咖啡」，好滋味讓算命阿姨廖麗芳大讚「真的好喝！」

被稱為「占星國師」的唐綺陽，則從網友們最有共鳴的「水逆」話題出發，以雀巢金牌深焙咖啡，加入冰牛奶及巧克力醬特調「水逆克星冰咖啡」，期盼以微甜迷人的巧克力，結合雀巢金牌深焙咖啡獨有的濃醇風味，為消費者在炎熱酷暑中帶來沁涼療癒滋味，打擊水逆所帶來的煩躁與紛擾。

在影片拍攝過程中，唐綺陽也真心分享自己的獨門祕訣，「先把咖啡用少許冷水泡開，再慢慢倒入冰牛奶，最後擠上鮮奶油和巧克力醬，就會是一杯跟店裡賣的一樣有漸層的冰咖啡。是不是光看就覺得心情更美麗了呢！」

雀巢金牌咖啡全系列（經典款金牌咖啡、深焙咖啡、單一產地系列、低咖啡因款、生機款）即起於全聯、家樂福、momo購物網、蝦皮購物雀巢官方商城等通路全面優惠中，即日起至2023年8月31日，於指定通路購買雀巢金牌咖啡任一款，登錄發票還可抽國師唐綺陽親簽好運咖啡(金牌深焙咖啡風味)及雀巢金牌系列大禮組，贈品數量有限，抽完為止。

雀巢金牌咖啡「東西方開運冰咖啡大PK」完整影片：