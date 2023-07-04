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智慧手錶自燃超嚇人 兒童智慧錶挑選、使用注意這幾點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
近日發生智慧錶意外自燃事件，造成10歲男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝
近日發生智慧錶意外自燃事件，造成10歲男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮。記者李易昌／翻攝

現代國小生擁有智慧手錶、手機已成常態，許多家長為了隨時掌握小孩動態、聯繫接送，或是為了安全，會選擇讓孩童配戴具有定位、通話功能的兒童智慧錶，但市面上兒童智慧錶品牌品質良莠不齊，該怎麼挑選、使用才安心呢？

3C達人廖阿輝表示，最重要的就是不要購買來路不明、雜牌商品，不管是實體店面、網路購買，都要選擇知名、可信賴、有通過台灣認證的品牌、款式，一來品質比較有保障，真的故障出問題，也才找得到申訴處理管道。而在使用時，最有可能出狀況的就是電池的部分，平常要注意如果有碰到水，要擦乾、風乾之後再充電，若是有摔過，要注意電池是否受到損壞，若再充電、使用時發現溫度異常變高、甚至有些微膨脹的狀況，就要立刻停止充電、使用。另外，因為鋰電池充電特性的緣故，建議不要閒置太久沒充電使用，可能會對電池健康度有影響。

智慧手錶

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