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燒荷包！BLACKPINK傳與星巴克二度聯名 台灣能買到嗎？

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
BLACKPINK曾在2021年，與泰國星巴克推出聯名產品。圖／摘自IG
BLACKPINK曾在2021年，與泰國星巴克推出聯名產品。圖／摘自IG

完蛋了！最強燒荷包又來了，天團BLACKPINK傳出將與星巴克二度聯名，預計不久之後即將上市。BLACKPINK在2021年時，曾經在泰國與星巴克合作，推出一系列聯名商品，當時就賣翻天，台灣、香港、南韓等地的粉絲，都只能找代購入手，如今傳出二度合作，讓亞洲粉絲都在期待，在哪裡可以買得到？

根據韓媒報導，BLACKPINK將與南韓星巴克合作，即將推出一系列聯名產品，涵蓋保溫杯、鑰匙圈、化妝包等，且以BLACKPINK招牌的粉紅與黑色為主要色系，預計很快就能推出。根據報導，星巴克南韓表示，該合作是星巴克總公司主導，至於哪裡上市，何時能買到，需要星巴克官方公告為主。

消息一曝光，許多BLACKPINK粉絲就大喊，希望自己的國家能買到，台灣粉絲也敲碗，表示不希望再找代購，希望在台灣也能買到。

在2年前，BLACKPINK曾在2021年與泰國星巴克合作，推出一系列聯名產品，包括各種保溫杯、馬克杯、熊熊公仔等，當時引發粉絲搶購。

BLACKPINK再傳與星巴克聯名。圖／摘自IG
BLACKPINK再傳與星巴克聯名。圖／摘自IG
BLACKPINK曾在2021年，與泰國星巴克推出聯名產品。圖／摘自IG
BLACKPINK曾在2021年，與泰國星巴克推出聯名產品。圖／摘自IG

星巴克 BLACKPINK

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