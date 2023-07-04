不可能這麼少女心吧！Switch Joy-Con控制器推夢幻夏季新色
放暑假要做什麼？熱到要融化的天氣當然是在家拿出遊戲機玩到爆！持續推出新周邊掏空玩家荷包的任天堂，近日宣布在台灣推出Nintendo Switch專用Joy-Con控制器組兩款新色組合，包含「Joy-Con (L) 淡雅紫／Joy-Con (R) 淡雅綠」，以及「Joy-Con (L) 淡雅粉紅／Joy-Con (R) 淡雅黃」，與日本幾乎同步推出，粉嫩外觀超級夢幻，直擊女性玩家心臟！
組合隨附Joy-Co黑色腕帶2條，可支援Nintendo Switch、Nintendo Switch（OLED款式），加上Joy-Con充電握把後也可以支援Nintendo Switch Lite使用。依照搭配的遊戲軟體，可分享「Joy-Con」進行多人遊戲，像是很適合夏天一起同樂的Nintendo Switch運動，近期新發售的多人派對遊戲《Everybody 1-2-Switch!》，都需要多來幾組控制器更好玩。
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