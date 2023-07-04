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不可能這麼少女心吧！Switch Joy-Con控制器推夢幻夏季新色

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nintendo Switch專用Joy-Con控制器組推出兩款粉嫩新色組合。圖／摘自任天堂官方粉絲團
Nintendo Switch專用Joy-Con控制器組推出兩款粉嫩新色組合。圖／摘自任天堂官方粉絲團

放暑假要做什麼？熱到要融化的天氣當然是在家拿出遊戲機玩到爆！持續推出新周邊掏空玩家荷包的任天堂，近日宣布在台灣推出Nintendo Switch專用Joy-Con控制器組兩款新色組合，包含「Joy-Con (L) 淡雅紫／Joy-Con (R) 淡雅綠」，以及「Joy-Con (L) 淡雅粉紅／Joy-Con (R) 淡雅黃」，與日本幾乎同步推出，粉嫩外觀超級夢幻，直擊女性玩家心臟！

組合隨附Joy-Co黑色腕帶2條，可支援Nintendo Switch、Nintendo Switch（OLED款式），加上Joy-Con充電握把後也可以支援Nintendo Switch Lite使用。依照搭配的遊戲軟體，可分享「Joy-Con」進行多人遊戲，像是很適合夏天一起同樂的Nintendo Switch運動，近期新發售的多人派對遊戲《Everybody 1-2-Switch!》，都需要多來幾組控制器更好玩。

換季也要為遊戲機換上新風格。圖／摘自任天堂官方粉絲團
換季也要為遊戲機換上新風格。圖／摘自任天堂官方粉絲團
淡雅紫＋淡雅綠、淡雅粉紅＋淡雅黃的組合，直擊女性玩家喜好。圖／摘自任天堂官方粉絲團
淡雅紫＋淡雅綠、淡雅粉紅＋淡雅黃的組合，直擊女性玩家喜好。圖／摘自任天堂官方粉絲團
支援多人遊戲同樂，最適合親友聚會同歡。圖／摘自任天堂官方粉絲團
支援多人遊戲同樂，最適合親友聚會同歡。圖／摘自任天堂官方粉絲團

任天堂 日本

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