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有.設計歡慶9周年！首五日LINE Pay結帳享10%回饋

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
全球最輕巧儲能設備 ——ZENDURE小坦克戶外行動電源站。圖/有你共創提供
全球最輕巧儲能設備 ——ZENDURE小坦克戶外行動電源站。圖/有你共創提供

有.設計uDesign 9歲了！為感謝大家的支持與陪伴，特別推出9周年特別企畫——理想生活的樣貌，從設計思考的角度，讓日子更貼近理想的樣子！此外，活動期間，首五日LINE Pay結帳再享10%回饋，全站消費滿額抽日本關西雙人來回機票以及凡消費即享5,000購物金，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面一探究竟！

有.設計uDesign 9周年特別企畫集結3大主題「享樂」、「充實」、「獨處」，並精選出15個質感設計商品獨家推出優惠中。另有多款全台獨家首賣商品，像是募資熱銷破千萬，全球最輕巧儲能設備 ZENDURE小坦克戶外行動電源站、榮獲德國IF設計大獎，讓旅行也能潮流有型的Floyd登機箱、全台獨家開賣，無畏風雨俐落隨行ROLLS反向瞬間捲收傘等精選質感設計品也獨家優惠中。

另外，加入「有.設計 LINE官方帳號」 好友每周一將有精選好設計專屬好友折扣，立領享折扣優惠。7/3~7/31於全站消費不限金額即可獲得5,000購物金，消費滿5,000元即可抽「日本關西雙人來回機票」，滿額2,500元加碼抽多樣經典設計商品！更多活動詳情，請見有.設計網站查詢（https://lihi3.cc/1JeSF）。

有.設計9周年特企首五日LINE PAY結帳再享10%回饋。圖/有你共創提供
有.設計9周年特企首五日LINE PAY結帳再享10%回饋。圖/有你共創提供
榮獲德國IF設計大獎，讓旅行也能潮流有型―Floyd 登機箱。圖/有你共創提供
榮獲德國IF設計大獎，讓旅行也能潮流有型―Floyd 登機箱。圖/有你共創提供

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