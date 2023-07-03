悠遊付攜手15家電商 消費滿額享最高25%回饋

跟上許多企業推出的小朋友一日店長活動的熱潮，威秀影城在這個暑假首次推出了「小小店長體驗營」，不只能穿上迷你版的可愛制服，還能進到電影院內的「秘密基地」，更能拿到全球獨家限量的「元素方城市」迷你籃球組當禮物，爸媽記得卡位幫自家寶貝買票囉！

2023-06-20 13:00