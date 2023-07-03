悠遊付攜手15家電商 消費滿額享最高25%回饋
迎接暑假出遊、開學採購消費旺季的到來，悠遊付與全台15大電商業者合作，整合各大電商、網紅平台、線上遊戲業者等推出單筆滿千最高回饋25%。即日起至momo購物網、91APP合作品牌、PChome線上購物、博客來、東森購物網、森森購物網、遠傳friDay購物（含再轉轉）、美賣網紅電商平台、生活市集、Pinkoi、讀冊生活、毛寶兔宅配網、東稻家居、KKBOX、智冠MyCard等指定15家電商消費滿千元享現金回饋5%；新客註冊悠遊付成功再獲迎新大禮包（價值300元），內含單筆滿千元即可使用的「100元現金回饋券」，疊加使用15%高額回饋立即到手。每月7日、8日於博客來網站消費滿千元，贈「博客來專用100元現金回饋券」1張，與上述活動累加後，回饋率相當於25%。
此外，看好網紅經濟商機夯，悠遊付與知名網紅電商平台「美賣」合作，自即日起至7月20日止單筆消費滿1,000元再享5%悠遊付回饋金，搭配前述活動最高回饋20%。另外，於91APP合作品牌消費滿千元贈「70元指定網購現金回饋券」1張，活動自即日起至9月30日止，每月活動限量6,000張，合併前述活動最高回饋22%。
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