7-ELEVEN中秋預購開跑 創意冰品、海陸烤肉都能訂

端午才剛過完，超商就搶先開跑中秋預購活動！7-ELEVEN首波掌握炎夏商機及平時性消費需求，以「涼夏冰品」、「人氣美食」為主打，網羅夏季甜點冰品、團購美食等超過300款商品，方便民眾就近選購；門市則搶攻單身及小家庭商機，販售郭元益、小潘烘焙坊、奇華等近20款名店「單入裝月餅」，提供學生及上班族早餐或下午茶新選擇，嘴饞、嚐鮮不怕買整盒太負擔。此外，「中秋送暖 好事花生」愛心認捐禮盒也同步起跑，助經濟困難家庭共饗中秋佳節。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益服務平台自即日起至8月31日止，攜手社團法人中華基督教救助協會以及財團法人雙福社會福利慈善事業基金會推出「中秋送暖 好事花生」愛心禮盒認捐活動，邀請民眾到7-ELEVEN門市用399元認購「興麥花好月圓泡芙曲奇禮盒組」，內含花生泡芙及巧克力曲奇餅乾各20入，中秋送暖，讓獨居、經濟困難家庭及高關懷學童共饗中秋佳節。

看準許多民眾偶爾嘴饞，或想嚐鮮新口味又不想要吃太多熱量負擔的需求，7-ELEVEN門市今年販售高達近20款「單入裝月餅」，包括每年熱銷數十萬顆的郭元益烏沙蛋黃酥、排隊名店小潘鳳黃酥、傳統老店太陽堂太陽餅以及獨家推出隨機附贈趣緻箴言的「奇華迷你至尊月餅」以及新超人力霸王授權的「郭元益廣式鹹蛋月餅」等話題商品，任選3款還享9.2折優惠，多樣化選擇讓民眾可隨喜好搭配、滿足口腹之慾。

而因應近期氣溫飆升、吃冰消暑需求格外強烈，7-ELEVEN中秋預購也推出「涼夏冰品」大玩創意風，首推「虹牌油漆 × 枝仔冰城乳焦似漆冰淇淋」，以虹牌油漆乳膠漆造型桶盛裝綿密扎實的牛奶糖冰淇淋，絕對是今夏最潮消暑聖品；「紅太陽巨無霸優多綠茶」則放大6倍瓶身，並將大小朋友熟悉的乳酸菌飲品加入茉香綠茶，酸甜清爽好滋味。另還有最吸睛的「胖肉舖鱷魚蚊香造型餅乾」，由鱷魚及胖肉舖攜手合作將肉鬆拌入蚊香造型的餅乾中，意想不到的好滋味；以及月銷上萬的「虹牌油漆 × 薯童瑤三色芋薯片」等話題夯品，絕對是出遊、聚會必備的休閒零食。